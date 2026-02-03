Hägersten VVS söker flera erfarna VVS-montörer
Hägersten Svets & VVS AB / VVS-jobb / Stockholm Visa alla vvs-jobb i Stockholm
2026-02-03
Hägersten Svets & VVS AB är ett etablerat VVS-företag med bas i Stockholm. Vi arbetar med både serviceuppdrag och installationsarbeten, och har under lång tid byggt upp ett starkt rykte genom hög kvalitet, yrkesskicklighet och goda kundrelationer.
Nu befinner vi oss i ett expansivt skede och söker därför flera erfarna VVS-montörer som har gedigen erfarenhet av servicearbete och som vill vara med och stärka vårt team. Hos oss blir du en del av en sammansvetsad arbetsgrupp där frihet under ansvar, yrkesstolthet och långsiktighet står i fokus.
Som VVS-montör hos Hägersten VVS arbetar du till stor del med serviceärenden ute hos kund, men även med installationsjobb. Rollen kräver att du är självgående i servicearbete, har god problemlösningsförmåga och kan fatta egna beslut ute på fältet.
Du utgår från vårt kontor där du har tillgång till egen servicebil som hämtas och lämnas vid arbetsdagens start och slut. För rätt person finns även möjlighet att ta ett större ansvar genom att själv planera och projektera arbeten, vilket ses som ett stort plus.
I rollen ingår bland annat att:
Utföra självständiga servicearbeten inom VVS hos privat- och företagskunder.
Arbeta med installationsuppdrag vid behov.
Felsöka, åtgärda och lösa problem direkt ute hos kund.
Planera och genomföra arbetsuppgifter enligt arbetsorder och tidsramar.
Ha löpande kundkontakt och säkerställa ett professionellt bemötande.
Bidra till god struktur, kvalitet och ordning i det dagliga arbetet.
Vid intresse och erfarenhet: projektera och planera egna uppdrag.

Kvalifikationer
Minst 3 års dokumenterad erfarenhet som VVS-montör.
Gedigen erfarenhet av servicearbete inom VVS (krav).
B-körkort.
Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.
Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar i serviceuppdrag.
Meriterande:
Gymnasial utbildning inom VVS.
Erfarenhet av både service och installation.
Förmåga att projektera och planera egna jobb.
Erfarenhet av jourarbete.
Vi söker dig som är:
Självgående i servicearbete - du tar ansvar för hela uppdraget ute hos kund.
Serviceinriktad - du har ett professionellt och förtroendeskapande bemötande.
Stresstålig och lösningsorienterad - du hanterar oväntade situationer ute på fältet.
Engagerad och lojal - du vill arbeta långsiktigt hos en arbetsgivare.
Lagspelare - du bidrar till en positiv och sammansvetsad arbetsmiljö.
Vi erbjuder:
Anställning på heltid.
Tillsvidareanställning ( 6 månaders provanställning)
Egen servicebil.
Möjlighet till jourarbete.
Frihet under ansvar.
Möjlighet till långsiktig anställning i ett stabilt och växande bolag Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hägersten Svets & VVS AB
(org.nr 559029-4970)
Västertorpsvägen 135 (visa karta
)
129 44 HÄGERSTEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Peter Peter Kontakt@hagerstenvvs.se Jobbnummer
9721600