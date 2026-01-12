Hägersten VVS söker erfaren VVS-montör
Hägersten Svets & VVS AB / VVS-jobb / Stockholm
2026-01-12
Vi söker en erfaren VVS montör med mångårig erfarenhet som är självgående samt som kan arbeta i grupp.
Vi söker en erfaren VVS montör med mångårig erfarenhet som är självgående samt som kan arbeta i grupp. Detta är krav då våra jobb ibland kan vara service ärenden samt installations jobb. Du kommer att få tillgång till en egen bil som hämtas ifrån kontoret, som sedan lämnas i kontoret vid arbetsdagens slut. Vi är inte heller främmande för tanken om att du själv kan projektera samt planera dina jobb om det nu skulle vara på detta vis så är detta ett stort plus. Meriterande är ifall du som person är allmänt stresstålig samt kan lösa problem ute på fältet utav egen maskin. Det finns även chans för att jobba jour och så länge du visar oss att du vill så finns det chans för dig som person att vara långvarig hos oss. Vi är en sammansvetsad grupp och vi skulle jättegärna vilja ha dig med på båten så länge du är villig att komma in i denna härliga grupp.
Om du har nån av nedanstående punkter är det meriterande:
5 års erfarenhet
Ha en hög arbetsmoral
Service orienterad och ha bra kundbemötande
Frihet under ansvar
OBS: Vi tar inte emot ansökningar via telefon!
Skicka cv samt andra intyg som kan styrka kompetens till: kontakt@hagerstenvvs.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-13
E-post: kontakt@hagerstenvvs.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbannons Hägersten vvs". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hägersten Svets & VVS AB
(org.nr 559029-4970), https://hagerstenvvs.se/
Västertorpsvägen 135 (visa karta
)
129 44 HÄGERSTEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Peter Peter Kontakt@hagerstenvvs.se Jobbnummer
9679759