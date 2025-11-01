Habo kommun söker förskollärare
Habo kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen / Förskollärarjobb / Habo Visa alla förskollärarjobb i Habo
2025-11-01
, Mullsjö
, Jönköping
, Aneby
, Tidaholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Habo kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen i Habo
På grund av ökat barnantal efter årsskiftet , har vi ett antal tjänster med olika tjänstgöringsgrad med placering på Fagerhults förskola, Kärnekulla förskola, Slättens förskola samt Bagaregatans förskola. Ange vad du är intresserad av för tjänstgöringsgrad och vilken förskola du eventuellt vill ha som första val.
Tillgängligt lärande är vårt kommunövergripande prioriterade målområde och vi arbetar aktivt med miljöerna inomhus och utomhus, under vt 2026 kommer vi även att fokusera på den sociala tillgängligheten på förskolorna.
Vi har god tillgång till specialpedagoger som är knutna till förskolorna.
Kärnekulla förskola arbetar åldersblandat 1-5 år på varje avdelning.
Fagerhults förskola arbetar åldersindelat 1-3 år och 3-5 år.
Slättens förskola arbetar åldersindelat 1-3 år och 3-5 år.
Bagaregatans förskola arbetar åldersindelat 1-3 år och 3-5 år
Se gärna våra förskolor på kommunens hemsida, barn och utbildning, förskolor.Publiceringsdatum2025-11-01Arbetsuppgifter
Vi söker dig som tillsammans med övriga arbetslaget vill arbeta för att skapa en lärmiljö som är lustfylld och där alla barn hittar utmaningar.
Vi söker dig som ser det kompetenta barnet, och utgår från barnens intressen, erfarenheter och behov när du formar verksamheten.
Vi lägger stor vikt vid att du arbetar utifrån mål- och styrdokument. Ditt uppdrag finns i läroplanen för förskolan. Att arbeta inkluderande är viktigt för oss, för att alla ska känna sig delaktiga och kunna lyckas efter sina förutsättningar.
Tillsammans med ditt arbetslag har du ansvar för planering, genomförande och reflektion/utvärdering av verksamheten. Att systematiskt utvärdera verksamheten för vidare förbättring ingår som en naturlig del i vardagen.Kvalifikationer
Erfarenhet av arbete som förskollärare eller inom förskola är meriterande.
Du kan möta barn, vårdnadshavare och kollegor på ett professionellt och positivt sätt.
Du är lösningsfokuserad och bra på att samarbeta.
Även du som ännu inte har förskollärarlegitimation är välkommen att söka tjänsterna.
ÖVRIGT
Habo kommun eftersträvar mångfald bland personalen avseende ålder, kön och kulturell bakgrund. Vår värdegrund utgår från begreppen Engagemang, Närhet och Ansvar.
I Habo kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Habo kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Förbered dig genom att ha ditt CV klart som du ska bifoga till ansökan. Du har också möjlighet att bifoga personligt brev och andra dokument.
Om du av någon anledning inte kan registrera din ansökan i vårt e-rekryteringssystem kan du skicka din ansökan till: Habo kommun, HR-enheten, Box 212, 566 24 Habo. Ange referensnummer på din ansökan.
Ansökningshandlingar returneras ej.
Inför rekryteringsarbetet har Habo kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C282424". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Habo kommun
(org.nr 212000-1611) Arbetsplats
Habo kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Maria Nord maria.nord@habokommun.se 0364428080 Jobbnummer
9584232