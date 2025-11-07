Habiliteringspersonal natt till Asterix & Omega
2025-11-07
Till Asterix-Omega söker vi en habiliteringspersonal för arbete natt. Tjänsten är 83% natt vilket motsvarar 100%.
Asterix- Omega är två separata verksamheter men med i stort sett samma brukargrupp. Asterix är kommunens fritidsverksamhet för barn/ungdomar över 12 år som har en diagnos inom personkretsarna inom LSS. Verksamheten bedrivs morgon och eftermiddagar vardagar, d.v.s. innan och efter skolan utifrån föräldrars behov.
Omega är vår korttidsvistelse för samma målgrupp. Utifrån beslut verkställer vi avlastningsdygn för föräldrarna. Ett viktigt uppdrag är att "matcha" brukargruppen på bästa sätt för att göra vistelsen så bra som möjligt för brukaren.
Du kommer arbeta i båda verksamheterna. Det finns möjlighet att arbeta mindre än 100%Publiceringsdatum2025-11-07Arbetsuppgifter
Vi söker nu en ny medarbetare som vill fortsätta utveckla verksamheten tillsammans med oss. I rollen ingår att vara en del av teamet runt brukaren och du arbetar systematiskt med att säkra kvalitén och utveckla verksamheten ur ett individ- och grupperspektiv, ha helhetssyn, individfokus, utveckling och samordning. Ditt uppdrag är att tillsammans med brukaren skapa möjlighet till brukarens utveckling, vägleda pedagogiskt samt vara ett stöd i alla vardagliga situationer, ge omvårdnad och rehabilitering. I arbetet kan förekomma tunga lyft.
I arbetet ingår att systematiskt dokumentera och vara delaktig i teamarbetet där vi tillsammans arbetar med att utvärdera sambandet mellan metoder, mål och resultat.
Arbetstiden är förlagd natt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har gått Omvårdnadsprogrammet med inriktning psykiatri, eller annan utbildning som bedöms likvärdig. Krav på:
• Autism 1,2 och 3
• Erfarenhet/utbildning inom AKK
• Erfarenhet inom Socialpsykiatri
• Pedagogik
• Erfarenhet inom neuropsykiatri
Tidigare arbete mot målgruppen eller korttids-fritidsverksamhet är meriterande. Du har ett pedagogiskt och motiverande förhållningssätt i ditt arbete.
Du är lyhörd för andras behov, visar ett gott bemötande, har god samarbetsförmåga och ser förändringar som en utmaning. Goda kunskaper i svenska språket krävs. Du ska även ha dokumentationsvana samt goda datakunskaper.
Utifrån verksamhetens behov ser vi gärna manliga sökanden.
B-körkort är ett krav.
Stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Boden är en modern småstad i hjärtat av den gröna omställningen. Här bygger vi framtidens samhälle med hållbara lösningar för boende, företagande och vardag. Kommunen spelar en viktig roll i regionens utveckling, med närhet till både stad, natur och två älvdalar. Det vi kallar närhetsliv.
Som medarbetare hos oss blir du en del av ett samhälle i tillväxt. Vi erbjuder en miljö där du kan växa i din roll, där idéer uppmuntras och där du gör skillnad, för både människorna här och för framtiden.
Vid alla nyanställningar måste ett utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister uppvisas. Observera att kuvertet inte får vara öppnat när vi tar emot det.
För att underlätta hanteringen av din ansökan kan du själv i förväg begära ett utdrag, se länk via hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/ Ersättning
