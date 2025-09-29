Habiliteringspedagog i Örserum
2025-09-29
Vi söker personal till ett befintligt barn -och ungdomsboende i Örserum. Vi söker timvikarier samt en deltidsanställd för helgarbete.
Vi arbetar med ungdomar som behöver:
• Bryta ett mönster av misslyckanden och istället få lyckas
• Bygga självkänsla och självförtroende
• Bygga själv-förmåga
• Våga möta nya situationer
• Reducera stress
• Hitta motivation och orka
• Våga säga ja istället för nej och få ett meningsfullt och gott liv
På vårt boende hjälps alla åt att underlätta för ungdomarna att nå målen ovan. Vi är en ny och modern arbetsplats som ständigt utvecklas.
Vi söker dig som vill arbeta med barn och unga med funktionsvariationer. Erfarenhet av arbete med psykisk ohälsa är meriterande.
Vi söker dig som är: undersköterska, socionom, behandlingspedagog, socialpedagog, utbildad inom skola -och omsorg eller liknande.
Du känner dig trygg i din roll som vuxen och är van vid att ta egna beslut. Du tycker om att samarbeta i en personalgrupp och har lätt att lära dig nya arbetssätt.
Fler och fler barn och ungdomar behöver en trygg plats att bo på. Därför söker vi nu habiliteringspedagoger helst med en tids erfarenhet från ett barn- och ungdomsboende LSS 9:8.
Dina arbetsuppgifter utgår ifrån våra ungdomars omvårdnad och behov. I arbetsuppgifterna ingår guidning genom vardagen via tydlig struktur, rutin och pedagogik, samt stöd i aktiviteter, krisbearbetning och stödjande samtal.
Vi journalför och dokumenterar löpande i våra system. Därav är goda skrift och datakunskaper meriterande.
Du arbetar med ungdomarnas bästa i fokus utifrån ett helhetsperspektiv. Samverkan med barn- och ungdomspsykiatrin, skola, socialtjänst och övriga berörda parter är vanligt förekommande. I din roll ingår även vardagliga boendeuppgifter.
Längden på introduktion och bredvidgång bedöms utifrån din individuella kompetens för att du ska få en så god start som möjligt. Brinner du för kvalitet, utveckling och ungdomars rätt att få ett bra liv är du extra välkommen till oss. Vi har ständiga förbättringsarbeten som syftar till att ge ett så bra och tryggt liv som möjligt ur såväl ett medicinskt som ett omvårdnadsperspektiv.
Vad kan vi erbjuda dig som söker?
• Vi är en mycket trevlig arbetsplats med en härlig personal där alla är lika viktiga.
• Vi erbjuder kontinuerlig kompetensutveckling inom MI och tydliggörande pedagogik.
• Vi har regelbunden handledning i process och metod.
• Friskvårdsbidrag.
Tjänsten innebär varierande arbetstider, dvs dagtid, kvällar, nätter och helger.
Nätterna är i regel sovande jour. Personalen har stor möjlighet att påverka sitt eget schema, via önskeschema, så att det passar övriga livet så bra som möjligt.
Vi rekryterar löpande - välkommen med din ansökan så snart som möjligt!
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: linda.strandberg@wisecare.se Arbetsgivare WiseCare AB
(org.nr 559022-8879) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Wisecare AB Kontakt
Platschef
Linda Strandberg linda.strandberg@wisecare.se 036-3366785 Jobbnummer
9530014