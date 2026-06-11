Habiliteringsassistent Daglig verksamhet
Sunne kommun, Socialtjänst / Vårdarjobb / Sunne Visa alla vårdarjobb i Sunne
2026-06-11
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Sunne i Värmland är platsen där modet växer, livet är enkelt och allting är möjligt. Här finns ett rikt föreningsliv där du kan utöva dina intressen. På fem minuter tar du dig mellan spabesöket, shoppingen, skogspromenaden, teatern, badet, golfrundan, skidåkningen eller vad du nu väljer. Kommunen är känd för sina många arrangemang, sin berättartradition och ett varierat näringsliv med små och medelstora företag. Välkommen! Läs mer om Sunne på sunne.sePubliceringsdatum2026-06-11Beskrivning
Vill du göra skillnad i människors vardag? Vi söker nu en engagerad och trygg medarbetare till vår dagliga verksamhet.
Som medarbetare hos oss arbetar du med att ge stöd till personer inom daglig verksamhet utifrån deras individuella behov, mål och förutsättningar. Arbetet innebär att du både arbetar i grupp och självständigt och du behöver vara flexibel då du vid behov kan ersätta personal i andra verksamheter.
Vi erbjuder ett meningsfullt och varierande arbete med möjlighet att utvecklas inom verksamheten. Du kommer att arbeta i ett engagerat och kompetent team. Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter består i att ge individuellt anpassat stöd i aktiviteter utifrån beslut och genomförandeplan. Du kommer att arbeta med pedagogiska och strukturerande metoder, bland annat AKK (alternativt kompletterande kommunikation) och tydliggörande pedagogik, samt stödja deltagare i att utveckla och upprätthålla sina färdigheter.
För att lyckas i rollen ser vi att du har ett gott och respektfullt bemötande, är lösningsfokuserad och tar egna initiativ. Det är viktigt att rutiner följs och arbetet är strukturerat. Ensamarbete kan förekomma. Kvalifikationer
Vård- och omsorgsprogrammet eller annan likvärdig utbildning. Du ska ha erfarenhet att jobba med tydliggörande pedagogik/pedagogiskt arbetssätt/AKK och lågaffektivt bemötande. Du har god datavana och erfarenhet av dokumentation. Goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift. Som person är du professionell, positiv, lyhörd för kundens behov och tar egna initiativ för verksamhetsutveckling. Arbetet ställer stora krav på självständighet, flexibilitet och ett gott bemötande.
Personliga egenskaper är avgörande för tjänsten.
Giltigt B-körkort är ett krav. Anställningsvillkor
Intervjuer sker löpande. Intervjuer kan även komma att genomföras efter semesterperioden. Provanställning tillämpas.
Sunne kommun tar emot ansökningar via länken i annonsen och meddelande om tjänsten ges via din inloggning i systemet. Vi undanber oss vänligt men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sunne Kommun
(org.nr 212000-1843), https://sunne.se/sv/naringsliv/ledigajobb/
Kvarngatan 4 (visa karta
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686 80 SUNNE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sunne kommun, Socialtjänst Kontakt
Fackliga företrädare nås via kommunens växel 0565-16000 Jobbnummer
9958621