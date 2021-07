Habiliterings assistent - Mölndals kommun - Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Mölndal

Mölndals kommun / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Mölndal2021-07-06I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!2021-07-06Du kommer att arbeta vid det Individuella programmet inom gymnasiesärskolan, i liten undervisningsgrupp.Arbetsuppgifterna är att i liten undervisningsgrupp under ledning av lärare och/eller självständigt assistera eleverna i undervisningen och i förekommande fall under raster och uppehåll i skoldagen. Arbetstiderna följer elevernas undervisningstid.Erfarenheter av arbete med barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning.Kunskaper om omvårdnadKunskaper i tecken som stöd och/eller alternativa kommunikationssätt.Insikt i hur kognitiva funktionsnedsättningar ger konsekvenser i vardagen.Praktiska kunskaper i aktiviteters uppbyggnad och utförande.Du tar ansvar för dina och de gemensamma arbetsuppgifterna med elevernas bästa i fokus. Du är positiv och observant och har ett pedagogiskt förhållningssätt i ditt bemötande. Du tar dina uppgifter på allvar, är mån om att slutföra det du påbörjat och ser till att arbetet blir utfört på rätt sätt.Du lyssnar på andra människor i syfte att förstå deras behov. Du söker aktivt efter andras synpunkter och perspektiv samt är mottaglig för dem genom att visa respekt, hänsyn och omtanke.Erfarenheter av arbete med barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning.Erfarenhet av omvårdnad (sondmatning, epilepsi, vana att följa träningsprogram ordinerade av fysioterapeut) är meriterande. Kunskap och vana vid sällsynta diagnoser och all typ av ADL, aktiviteter i dagliga livet.ÖVRIGTVi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.Behöver du hjälp med att söka tjänsten? Kontakta kundservice på 0771-693 693.Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Varaktighet, arbetstidDeltid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: 2 Uppehållstjänst 85% visstidstjänster läsåret 21/22 med start 16 augusti 2021 eller enligt överenskommelse.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-08-08Mölndals kommun5850518