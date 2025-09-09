Gymvärd / Receptionist deltid Lilly Body Space, Södertälje
2025-09-09
Gymvärd / Receptionist deltid sökes till Lilly Body Space i Södertälje
Vill du arbeta i en modern studio med fokus på hälsa, skönhet och träning?
Vi på Lilly Body Space i Södertälje söker en engagerad och serviceinriktad person som vill arbeta deltid på eftermiddagar som gymvärd och receptionist.Publiceringsdatum2025-09-09Dina arbetsuppgifter
Ta emot kunder och ge ett välkomnande första intryck.
Sköta receptionen och ge professionell service.
Utföra enklare konsultationer med kunder.
Hjälpa till i gymmet under träning, ge stöd och vägledning.
Vi söker dig som:
Talar svenska flytande (krav).
Är positiv, social och gillar att möta människor.
Har erfarenhet från gym eller liknande service/receptionsarbete (meriterande).
Har gärna vana av att arbeta i Bokadirekt (meriterande).
Tränar själv regelbundet och har en god förståelse för träning.
Kan arbeta eftermiddagar/kvällar, deltid (ca 50%).
Vi erbjuder:
En inspirerande arbetsmiljö i vår exklusiva hälsa- och skönhetsstudio.
Möjlighet till utveckling i den riktning du själv vill - vi erbjuder utbildningar och kurser för att du ska kunna växa i yrket.
Chansen att bygga en långsiktig och rik karriär inom hälsa, träning och service.
Arbetsvillkor på högsta möjliga nivå.
Perfekt möjlighet att kombinera arbete med studier.
Om du vill satsa mer på sikt och utvecklas tillsammans med oss finns även möjlighet till heltidsanställning och tillsvidareanställning.
Är du rätt person för oss? Skicka din ansökan med kort presentation och gärna CV till info@lillybodyspace.com
Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2025-10-09
