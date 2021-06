Gymnastikledare för barn 2-8 år HT21 - Norrköping - SSA - Sweden Sports Academy AB - Instruktörsjobb i Norrköping

SSA - Sweden Sports Academy AB / Instruktörsjobb / Norrköping2021-06-30Djungelgympa - lekfull gymnastikträning för barn i åldern 2-8 år.Till vår verksamhet söker vi nu en inspirerande ledare som vill lära ut grunderna i gymnastik. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av att:Arbeta som barngymnastiksledare.Alternativt har du själv sysslat med gymnastik och har ledarerfarenhet från annan barnverksamhet.Att du har ett brinnande intresse för barnidrott ser vi som en självklarhet.2021-06-30Som ledare för Djungelgympa i XXXX består i huvudsak av att leda gymnastikpassen och på ett pedagogiskt sätt sprida glädje till barnen. Som ledare hos oss arbetar du utifrån vårt färdiga träningsupplägg. Upplägget som är framtaget av Sweden Sports Academys idrottspedagoger utgår ifrån gymnastikens grundformer:HoppaRulla/KullerbyttaBalanseraKlättraSom ledare har du ansvaret för ett eller flera områden och där du förväntas visa stort engagemang för att skapa rörelseglädje för dem deltagande barnen.Det här får du som är ledare hos ossInför terminen får du gå någon av Sweden Sports Academys ledarutbildningar. Du får även löpande coachning och stöttning från din Ledarcoach samt från personalen på Sweden Sports Academys kontor.Utöver ovan får du även världens roligaste extrajobb som ger dig erfarenheter och meriter med att jobba med barngrupper.AnställningsvillkorTimanställning med start vecka 35, 2021Vi erbjuder 4 kurser per år. Under hösten är det totalt 14 veckor och på våren är det ytterligare 14 veckor.Passen är förlagda på vardagar mellan 17-19 eller dagtid på helgerna.Mer info kommer vid en eventuell intervju.Vi söker just nu både en huvudledare och en medtränare.Som huvudledare är du ansvarig för alla dina barngrupperna. I det ansvaret ingår förutom att se till att passen håller god kvalité dessutom ansvar för material, nyckel till hallen, närvarolistor och det är även du som sköter den största delen av kontakten med din arbetsledare på huvudkontoret.Huvudledaren håller ensam i passen för 2-3 åringar som alla har föräldrar med sig på passen.Som medtränare är du med och leder passen för 4-6 åringar. Detta gör du tillsammans med huvudledaren. Vi vill att ni delar lika på ledarrollen på dessa pass med den skillnad att huvudledaren är den som har hand om nycklar, material m.m. som sköts runtikring själva passet.VARMT VÄLKOMMEN ATT SÖKA TILL SWEDEN SPORTS ACADEMYS LEDARTEAM!Ansökan sker endast via vår ansökningssida, ej via mail!Varaktighet, arbetstidDeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-12-17SSA - Sweden Sports Academy AB5838185