Gymnasielärare till Utbildningscentrum på Barn- och fritidsprogrammet
Lycksele kommun / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Lycksele Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Lycksele
2026-07-23
, Norsjö
, Malå
, Vindeln
, Bjurholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lycksele kommun i Lycksele
, Bjurholm
, Åsele
, Storuman
, Skellefteå
eller i hela Sverige
I Lycksele kommun är vi övertygade om att ett välkomnande förhållningssätt och gemensamma värderingar stärker kommunen och dess attraktionskraft. Kommunen vill utvecklas till en välkomnande kommun med högt attraktionsvärde, där talanger tas om hand och utvecklas och kommunmedborgare, kunder, leverantörer och andra som en kommun har kontakt med får ett professionellt bemötande och god service. Lycksele kommun har en framtidstro, drivkraft och engagemang som för oss framåt. Vår värdegrund bygger på Medkänsla, Tillsammans och Drivkraft.
OM JOBBET
Nu söker vi en yrkeslärare till Barn- och fritidsprogrammet.
Vi är Södra Lapplands ledande utbildningscentrum med ett brett utbud av gymnasial utbildning, skidgymnasium (RIG), vuxenutbildning och anpassad skola för ungdomar och vuxna. Vår vision är att tillsammans skapa drivkraft för det livslånga lärandet –hjärna med hjärta!
Uppfyller du inte alla krav på ämnesbehörighet? Våra skolenheter och arbetslag är ett team med olika ämnestillhörigheter och kompetenser. Tillsammans kompletterar vi varandra och skapar en helhet. Du är varmt välkommen med din ansökan även om du inte uppfyller ämnesbehörigheten i samtliga ämnen.
Vill du veta mer om oss? Besök gärna vår hemsida och se vår film: http://www.tannbergsskolan.nu/
DIN PROFIL
Vi tror på rätt kompetens på rätt plats.
Vi söker dig som är behörig yrkeslärare för Barn- och fritidsprogrammet. Erfarenhet från pedagogiskt arbete är meriterande, men inte ett krav.
På Tannbergsskolan ger vi inriktningen pedagogiskt och socialt arbete inom Barn- och fritidsprogrammet. Inriktningen ska ge kunskaper om barns- och ungas utveckling, lärande, behov och rättigheter, samt kunskaper om olika pedagogiska verksamheter. Utbildningen ska leda till att eleverna ska kunna möta, assistera och stödja barn och ungdomar i deras utveckling.
Det är viktigt att du som lärare har en god social kompetens och ett gott bemötande, mot såväl elever och vårdnadshavare som kollegor. Vi jobbar med utgångspunkten att eleven alltid är i fokus och som lärare har du ett nära samarbete med skolans olika professioner. Du ska ha god samarbetsförmåga samt vilja och intresse av att samarbeta i arbetslag och ämneslag. Det är även positivt om du är intresserad av att jobba med kollegialt lärande och att sträva efter att stärka vi-känslan inom arbetsgruppen och organisationen. Vi är en värderingsstyrd organisation och vill att ditt bemötande och dina handlingar samspelar med vår värdegrund – Medkänsla, Tillsammans och Drivkraft.
Förutom undervisning tillkommer andra sedvanliga uppgifter som tillfaller läraryrket bla mentorskap.
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden, så vänta inte med din ansökan.
KRAV
Lärarlegitimation.
Utdrag ur belastningsregistret och misstankeregistret kan komma att begäras.
VI ERBJUDER DIG
I Lycksele kommun är människor den främsta resursen. Det är personalresurserna som genererar värde, kvalitét och innehål i våra verksamheter. Vi eftersträvar att vara en attraktiv arbetsgivare där varje medarbetares förmågor får komma till uttryck och utvecklas genom ett arbetsklimat som är baserat på öppenhet, tillit och dialog. Medarbetare i Lycksele kommun ska ha möjlighet till balans i arbetslivet, vara delaktig och få möjligheten att stärkas och utvecklas i sin yrkesroll.
Som anställd i Lycksele kommun följer ett antal personalförmåner. För mer information om personalförmåner, se länk: https://www.lycksele.se/kommun/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/lycksele-kommuns-formaner/
För mer information om hur det är att leva, bo och arbeta i Lycksele, se länk: https://www.lycksele.se/levailycksele
OM ANSTÄLLNINGEN
Varaktighet: Tillsvidare
Omfattning: 100 %
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.
Lön: Vi tillämpar individuella löner, vänligen ange löneanspråk i din ansökan.
I Lycksele kommun arbetar alla tillsammans och den mångfald som kommunen representerar är en drivkraft i utvecklingen framåt. Vi arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför organisationen.
Eftersom Lycksele kommun är ett samiskt förvaltningsområde kan kunskaper i samiska vara meriterande i vissa fall.
I Lycksele kommun kan du inom ramen för din ordinarie tjänst arbeta med vår värdegrund som värdskapare. För mer information prata med rekryterande chef.
I Lycksele kan du kombinera ditt vanliga arbete med en deltidsanställning som brandman-/kvinna. Kontakta räddningstjänsten, 0950-162 06, om du är intresserad av att arbeta som deltidsbrandman.
Vi undanber oss all kontakt från annonssäljare som inte söker tjänsten.
Känner du, utifrån vad du läst om oss – att du skulle passa in som gymnasielärare i Lycksele kommun? Varmt välkommen med din ansökan märkt med ref nr 1398, senast 2026-08-16. Du ansöker via knappen nedan eller via brev till Lycksele kommun, Kommunstyrelsens förvaltning, 921 81 Lycksele. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lycksele Kommun
(org.nr 212000-2635), https://www.lycksele.se/
921 81 LYCKSELE Arbetsplats
Lycksele kommun Kontakt
Företrädare för Sveriges Lärare
Johannes From johannes.from@lycksele.se +46738073823 Jobbnummer
10010169