Falu kommun / Gymnasielärarjobb / Falun2021-04-07I Falu kommun finns en mängd intressanta och kvalificerade arbetsuppgifter. Vi har ingenjörer, kommunikatörer, lärare, undersköterskor, projektledare och jurister samt 214 andra yrkesbefattningar. Vår vision är Ett större Falun. Vi ska vara enkla att samarbeta med och till nytta för faluborna. Vi gör skillnad och vi har jobb som märks. Vi är dessutom en arbetsgivare som vill ta tillvara våra medarbetares fulla kompetens - det vet vi leder till utveckling både för individen och för organisationen. För oss är det viktigt att ge våra medarbetare ett hållbart arbetsliv, vilket vi kallar "Balans i livet". Vi satsar alltså mycket på de mjuka värdena - hur människor mår, blir bemötta och kan växa - eftersom det är vår definition av att vara en riktigt bra arbetsgivare. I Falu kommun eftersträvar vi jämställdhet och vi ser gärna en personalsammansättning som speglar mångfalden i samhället. Vi välkomnar därför sökande som bidrar till detta.Kristinegymnasiet är en av Falu kommuns gymnasieskolor, strategiskt belägen i stadskärnan av Falun i det vackra läroverket. Lugnetgymnasiet ligger vid det natursköna Lugnet med alla dess idrottsanläggningar. Arbetsplatserna kännetecknas av hög kompetens, drivkraft att utveckla, handleda och vägleda alla elever till en livslång lust att lära med fokus på att varje elev ska få utvecklas så långt som möjligt under sin gymnasietid hos oss.2021-04-07På Kristine- och Lugnetgymnasiet undervisar lärarna i olika kurser med elever från olika program. Mentorskap ingår tjänsterna. Personlig lämplighet väger tungt då kollegiala samarbeten och arbete i ämnesgrupper och arbetslag pågår löpande för att utveckla undervisningen och för att eleverna ska trivas och nå så goda studieresultat som möjligtVi söker nu flera inspirerande och engagerade pedagoger. Vi söker dig som är legitimerad gymnasielärare och som brinner för undervisning och handledning i följande ämnen:SamhällskunskapMatematikFysikTeknikÄr du den vi letar efter? Välkommen in med din ansökan!Personliga egenskaperVi ser att du har ett starkt intresse för lärande och månar om att varje elev ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Du är tydlig, lyhörd och arbetar med bedömning som ett verktyg för lärande samt uppskattar att samarbeta med andra för att utveckla såväl verksamheten som dig själv.Det är meriterande om du har..legitimation i annat gymnasieämneen väl utvecklad digital kompetens, företrädesvis Google som arbetsverktygANSTÄLLNINGSVILLKORTillsvidareanställning på heltid med möjlighet till deltidsarbete efter överenskommelse. Tillträde augusti 2021. Kopior på lärarlegitimation lämnas till Falu kommun i samband med intervju.För den som erbjuds tjänsten krävs enligt Lagen om registerkontroll utdrag från Rikspolisens belastningsregister. Beställ gärna detta i samband med ansökan, så det finns tillgängligt ifall du blir aktuell för tjänsten. Vi önskar även att du kan meddela referenser under intervjun.UPPLYSNINGARSari Peltokorpi, rektor Kristinegymnasiet, sari.peltokorpi@falun.se Annelie Pettersson, rektor Lugnetgymnasiet, annelie.a.pettersson@falun.se FACKLIGA FÖRETRÄDARELärarförbundet: Maria.Celin@falun.se Lärarnas Riksförbund, brita.skoglund@falun.se ÖVRIGTKontakter från annonserings- och rekryteringsföretag undanbedes.Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Vid problem med att genomföra din ansökan är du välkommen att kontakta rekryteringscenter@falun.se ArbetsplatsVaraktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidare.Fast lönSista dag att ansöka är 2021-04-21Falu kommun5675448