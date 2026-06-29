Gymnasielärare svenska, svenska som andraspråk och historia
Sundsvalls kommun, Barn o utbildningsförvaltning / Gymnasielärarjobb / Sundsvall Visa alla gymnasielärarjobb i Sundsvall
2026-06-29
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Välkommen till Sundsvalls kommun!
Sundsvalls kommun är en av Norrlands största arbetsgivare med runt 8 000 medarbetare och över 300 yrken. Tillsammans fyller vi ett av de viktigaste uppdragen i samhället – att skapa nytta och värde för invånare, företag och framtida generationer. Oavsett verksamhet arbetar vi för samma sak, att vi ska vara en bra plats att bo, leva och verka på.
Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas. Vi är en drivande kraft inom digital utveckling och artificiell intelligens och tillsammans skapar vi smarta lösningar för Sundsvallsborna idag och i framtiden.
Vi står inför stora omställningar för att möta medborgares behov på sikt - vill du vara med på den resan?
Inom Barn- och utbildningsförvaltningen möter våra cirka 3 000 medarbetare tillsammans cirka 14 000 barn och elever på fler än 100 förskolor och skolor runt om i kommunen varje dag. Varje barn och elev i Sundsvalls kommuns förskolor och skolor ska kunna utvecklas, lära sig och nå sina mål efter sina egna förutsättningar. Varje elev ska kunna lämna skolan med vilja, kunskap och goda förutsättningar att möta vuxenlivet och framtiden.
Din nya arbetsplats
Sundsvalls gymnasium/Västermalm är en attraktiv och centralt belägen skola; just nu har över 1000 elever valt att genomföra sin gymnasieutbildning hos oss! På Västermalms gymnasium finns 9 gymnasieprogram: Naturvetenskapsprogrammet, International Baccalaureate, Teknikprogrammet, Bygg och anläggning, Fordonsprogrammet, Industritekniska programmet, El- och energiprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet samt Vård- och omsorgsprogrammet!
Vi söker nu en engagerad och kunnig gymnasielärare i svenska och historia, som vill bli en del av vårt team! Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Sundsvall. Vill du vara med och utveckla och bidra till hög måluppfyllelse och kvalitativ utbildning vid Västermalms gymnasieskola? Sök!
Så här bidrar du i rollen som gymnasielärare
Du kommer att undervisa i svenska och historia samt svenska som andraspråk. I tjänsten ingår mentorskap, samt att ta del av och ansvara för de arbetsuppgifter som finns inom programarbetslag och ämneslag. Du kommer arbeta självständigt, samt tillsammans med kollegor och elever, i ämnes- respektive programlag, med att planera och genomföra den pedagogiska verksamheten. Du arbetar med elevernas måluppfyllelse i fokus i samarbete med skolledning och kollegor. Du deltar aktivt i skolans gemensamma systematiska kvalitetsarbete, kollegiala lärande och fortbildning. Vi har ett väl utvecklat samarbete mellan skolans olika professioner vilket gör att du får ett gott stöd i arbetets olika delar.
Din kompetens och erfarenhet
I första hand söker vi dig som är legitimerad gymnasielärare i svenska och historia. Vi värdesätter din förmåga att möta eleverna utifrån deras kunskaper och behov. Du är flexibel, kunnig, engagerad och ser möjligheter i förändringar. Du har förmåga att arbeta självständigt och strävar efter att varje dag förbereda eleverna för sitt kommande yrkesliv respektive förbereda eleverna inför högskolestudier.
Vi ser även att du har en god samarbetsförmåga, gillar att arbeta i team samt drivs av att varje dag skapa goda möjligheter för våra elever att nå sina mål! Du tycker om att ta ansvar och ser mentorsrollen som en viktig del i ditt arbete. Du har lätt att skapa förtroende och känner dig bekväm med att ha föräldrakontakter.
Du värdesätter ett nära samarbete med kollegor och är lyhörd för andras kunskaper, du deltar i kollegialt lärande och har intresse av att utveckla skolan, även utanför undervisningen. Du som söker är flexibel, kunnig, strukturerad och kommunikativ; men framförallt väldigt intresserad av god utbildning, elevers lärande och undervisning!
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
Bra att veta
Lön: Månadslön/timlön Individuell och differentierad lönesättning tillämpas
Villkor: Löneersättningar utöver månadslönen följer tillämpligt kollektivavtal. Centrala kollektivavtal finns på Sveriges Kommuner och Regioners hemsida, www.skr.se
Kollektivavtal: HÖK-OFR-Lärare (bilaga M)
Förmåner: För mer information om förmåner och villkor inom Sundsvalls kommunen: https://sundsvall.se/kommun/jobb-och-foretagande/jobb-praktik-och-ideellt-arbete/kommunen-som-arbetsgivare/formaner?ae=förmÃ¥ner
Är du intresserad av att läsa mer om Sundsvall? Klicka in på www.sundsvall.se
eller är du intresserad av hur det vore att bo och arbeta i Sundsvall kan du läsa mer på www.nykommun.se/kommun/sundsvall/
Vid begäran skall betyg/examensbevis/studieintyg/lärarlegitimation som styrker att du har rätt kvalifikationer för tjänsten lämnas in.
Den som erbjuds en anställning skall lämna ett giltigt utdrag ur polisens belastningsregister enligt SFS 2000:873. Blankett för beställning av utdrag ur belastningsregistret hittar du på www.polisen.se
Tjänsten tillsätts under förutsättning att inte övertalighet uppkommer inom annan del av kommunen som gör att den tillsätts den vägen.
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
I Sundsvalls kommun gillar vi olika och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Sundsvalls kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.
Är du även intresserad av att arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap/deltidsbrandman, klicka på länken: https://www.rtjmedelpad.se/om-oss/jobba-hos-oss/raddningstjanstpersonal-i-beredskap-rib
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sundsvalls Kommun
(org.nr 212000-2411), http://sundsvall.varbi.com
Norrmalmsgatan 4 (visa karta
)
852 34 SUNDSVALL Arbetsplats
Sundsvalls kommun, Barn o utbildningsförvaltning Kontakt
Emelie Bergström, Sveriges lärare 076-7819835 Jobbnummer
9983935