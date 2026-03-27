Gymnasielärare svenska och engelska, Teknikprogrammet, Tullängsgymnasiet
Publiceringsdatum2026-03-27Om tjänsten
Teknikprogrammet, Tullängsgymnasiet, söker dig som vill vara med att bidra till att fortsätta stärka Teknikprogrammets attraktionskraft utifrån elev, personal och externa intressen.
Du kommer i rollen som lärare ha din tillhörighet till ett arbetslag på Teknikprogrammet och undervisa i svenska och engelska. Som lärare hos oss förväntas du delta och bidra i den fortsatta utvecklingen av teknikprogrammet tillsammans med dina kollegor. Teknikprogrammet har samtliga fem nationella inriktningarna, Design- och produktutveckling, Information- och medieteknik, Produktionsteknik, Samhällsbyggande och miljö och Teknikvetenskap. Du kommer tillsammans med ämneskollegor fortsätta att utveckla undervisningen utifrån GY25.
Exempel på arbetsuppgifter:
• utöva mentorskap för elever
• planera, genomföra och utvärdera undervisningen
• arbeta och dokumentera i de verksamhetssystem som finns
• delta i arbetslagsarbete
• delta i övrigt arbete på skolan tillsammans med skolans personal
• driva utvecklingsarbete inom samhällsprogrammet
Om arbetsplatsen
Tullängsgymnasiet är en modern teknisk gymnasieskola på söder i Örebro som har högt attraktionsvärde för ungdomar. Skolan har ett nära samarbete med näringslivet. Vi erbjuder det högskoleförberedande Teknikprogrammet med 5 inriktningar samt yrkesutbildningar inom Bygg och anläggning, Datakommunikation, Elteknik, Fordonsteknik, Transport och VVS.
Tullängsgymnasiet har ca 1200 elever och ca 200 medarbetare. orebro.se/tullangsgymnasiet. Skolan har även Riksgymnasium för elever med dövhet, hörselnedsättning eller språkstörning samt anpassad gymnasieskola.
Du kan även läsa mer om hur det är att jobba som gymnasielärare hos Örebro kommun på orebro.se/jobb/gymnasielarare!Kvalifikationer
Som lärare hos oss är det viktigt att du är trygg, stabil och kan förhålla dig på ett sätt som är anpassat till situationen. Du är positiv och engagerad samt ser möjligheter i det pedagogiska arbetet. Du har en förmåga att anpassa undervisningen utifrån gruppen och enskilda elever samt att skapa tillgängliga lärmiljöer, med en förståelse för att alla elever har olika förutsättningar.
Vi ser att du har lätt för att samarbeta med både elever, vårdnadshavare och kollegor och bidrar till en trygg skolmiljö. Som lärare är du självgående i ditt arbete, tar ansvar för din uppgift och är initiativtagande. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar. Vidare är du tydlig, kreativ och lyhörd.
Vidare behärskar du det svenska språket på så sätt att du kan kommunicera med elever och övrig personal, samt att du skriftligt kan dokumentera det som verksamheten kräver.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
• lärarlegitimation med behörighet att undervisa i svenska och engelska för gymnasiet, alternativt behörighetsgivande examen som berättigar till legitimation
Meriterande:
• erfarenhet av arbete som lärare på gymnasiet
• erfarenhet av att arbeta i lärarplattformar (exempelvis It 's Learning)Tjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: 17 augusti 2026, eller enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Övrig information
Lärarlegitimation med angiven behörighet ska bifogas i ansökan, alternativt behörighetsgivande examensbevis som berättigar till legitimation.
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 10 april. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter
