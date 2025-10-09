Gymnasielärare på Industritekniska programmet
Heja Olofström!
Olofströms kommun ska verka och ge bra service åt kommuninvånarna. För att kunna ge den service som kommuninvånarna förväntar sig är medarbetarna vår främsta resurs. Engagerade och delaktiga medarbetare som vågar prova nya saker och som strävar efter en bra kvalité gör Olofströms kommun till en attraktiv kommun som man vill bo i, verka i och besöka. Med en öppen och tydlig kommunikation skapar vi tillsammans ett bra arbetsklimat som lyfter välmående på arbetsplatsen. Hos oss på Olofströms kommun är det din talang, ambition och kompetens som är avgörande.
Välkommen till Olofström!
Är Nordenbergsskolan din nya arbetsgivare?
Det kanske är så att ditt nästa steg är att vara en del av Nordenbergsskolan och utbilda eleverna inom Industritekniska programmet.
Tveka inte att ansöka till oss så kan vi tillsammans avgöra!
Vad är Nordenbergsskolan?
På Olofströms kommuns gymnasieskola arbetar de två rektorerna Linda och Annika med sitt stora engagemang. Bredvid de båda rektorerna, som är de yttersta pedagogiska ledarna på skolan, arbetar Carro som är administrativ chef. Nordenbergsskolan är den lilla skolan med det stora hjärtat där rektorerna tillsammans med sina medarbetare strävar efter att ge varje enskild individ bästa förutsättningar för att lyckas i livet efter gymnasiet.
Läs mer på www.nordenbergsskolan.se
Vad är vår ambition?
Alla vi som arbetar runt eleverna får vara med på en del av deras spännande resa in i vuxenlivet. Målsättningen är att utbilda trygga och kloka individer som vi i framtiden kommer att möta både i vårt näringsliv, men även som medarbetare och medborgare.
Våra mål är:
Ökad måluppfyllelse inom ramen för implementering av Gy25 genom att kollegialt arbeta med:
- studieteknik
- ämnesdidaktik
- närvaro
Vill du vara med att utbilda ungdomar som lämnar Nordenbergsskolan som kompetenta, bildade och nyfikna ungdomar/individer som står inför nästa steg i livet?
Vem är du och vad blir ditt uppdrag?
Du är nyfiken på att undervisa på gymnasiet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och vi ser att du är engagerad, lyhörd, ansvarsfull och har god förmåga att samarbeta med kollegor och skolans övriga team. Du har en bred yrkeserfarenhet inom verkstadsmiljö där svets, konventionella maskiner så som fräs och svarv ingår.
Det är meriterande om du kan utbilda inom truck, travers, mobila plattformar och brandfarliga heta arbete.
Undervisningen bedrivs i programgemensamma ämnen och inriktningskurser.
Du kommer att arbeta med att utbilda nästa generation vetgiriga och nyfikna ungdomar.
Du kommer att arbeta med att utbilda nästa generation vetgiriga och nyfikna ungdomar.

Givetvis tycker du att undervisning är det bästa som finns och vill vara med och forma unga individer inför deras kommande studie- och yrkesliv.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas. Rekrytering, och tillsättning sker löpande, varför vi gärna ser att du skickar in din ansökan snarast.
Den som erbjuds denna anställning ska lämna ett utdrag ur belastningsregistret.
Vision och värdegrund
Lev livet i Olofströms kommun! I hela vår natursköna kommun kan alla bo, verka och växa. Tillsammans ger vi kraft och möjlighet åt varje människa att utvecklas hela livet.
Som medarbetare hos oss är du en viktig resurs. Oavsett var du jobbar är du en representant för hela Olofströms kommun. Det är viktigt att du delar vår värdegrund och arbetar efter värdeorden: mod, engagemang, delaktighet och kvalitet.
Övriga upplysningar
Olofströms kommun krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Olofströms kommun tillämpar drogtest innan beslut om nyanställning.
I länken nedan finns samlad information kring de viktigaste förmånerna som finns i kollektivavtalet som vi har i Olofströms kommun. Informationen handlar om bland annat semester, lön och ersättningar, föräldraledighet, försäkringar, kompetensutveckling och pension.
Vi tar inte emot ansökningar via e-post. Ansökan sker via länk på www.olofstrom.se/lediga-jobb.
Bifoga CV och personligt brev.
Till bemannings- och rekryteringsföretag samt till dig som är försäljare
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
