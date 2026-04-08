Gymnasielärare med olika behörigheter
Kunskapsskolan I Sverige AB / Gymnasielärarjobb / Västerås Visa alla gymnasielärarjobb i Västerås
2026-04-08
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kunskapsskolan I Sverige AB i Västerås
, Enköping
, Uppsala
, Katrineholm
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Kunskapsgymnasiet Västerås söker fler kollegor!
Vill du arbeta i en skola som alltid sätter elevens utveckling i fokus? Då har vi jobbet för dig! Vi söker nu flera gymnasielärare med behörighet i matematik, fysik, svenska, engelska, samhällskunskap, historia och naturkunskap. Tveka inte att söka även om du bara har ett av ovanstående ämnen. Vi söker även en specialpedagog och en biträdande rektor- dessa uppdrag kan kombineras med att vara lärare. Eftersom vi är en mindre skola är vi vana att vara flexibla och hitta lösningar. Därför uppmanar vi alla som vill jobba hos oss att söka, så lägger vi pusslet!
På Kunskapsgymnasiet har vi en pedagogik där vi gör våra elever redo för livet, inte bara för nästa prov. Våra skolor kännetecknas av ett stort kunskapsfokus, men vi lägger också stor vikt vid elevernas personliga utveckling. Skolorna präglas av en skolkultur med nära relationer mellan elever och medarbetare. I en miljö där varje elev får vara sig själv och får det stöd och de utmaningar som krävs skapar vi en skola där både elever och medarbetare trivs och utvecklas.
Kunskapsgymnasiet Västerås är en gymnasieskola med tre högskoleförberedande program, natur,- ekonomi- och samhällsprogrammet och vi har idag cirka 260 elever. Skolan startade 2006 och ligger centralt beläget i stora och ljusa lokaler nära centralstationen. Vi har bedrivit ett stort förändringsarbete under 6 års tid och vi befinner oss nu i en ny spännande förändringsfas och söker nya medarbetare som vill vara med och fortsätta utveckla vår skola. I detta arbete kommer vi att behöva medarbetare som brinner för att jobba med ungdomar samtidigt som man är intresserad av skolutveckling och en riktigt bra lagspelare.
För att varje elev ska lyckas i skolan behöver vi fler yrkesskickliga lärare med ett stort engagemang för eleven. Vi söker därför dig som alltid arbetar aktivt för att dina elever ska nå så långt som möjligt utifrån deras egna förutsättningar. Förutom att vara ämneslärare är du också studiecoach åt en mindre grupp elever och du har varje vecka coachande samtal med dina elever, antingen individuellt eller i grupp.
För att du ska trivas här med oss så behöver du vara flexibel och kreativ. På vår skola jobbar vi mycket tillsammans. Du är aldrig ensam med utmaningar och frågeställningar. Vi hjälps åt att planera arbetet i programlag, årskurslag och ämneslag. Vi lägger stor vikt vid samarbetet mellan oss kollegor och prioriterar det kollegiala lärandet. Öppenheten mellan lärare är stor och vi har ett gemensamt ansvar för våra elever.
Kunskapsskolan i Sverige, där även Kunskapsgymnasiet ingår, startade sina första skolor år 2000 och har idag 29 grundskolor och sex gymnasier med 1 350 medarbetare och 14 400 elever. Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.
KvalifikationerGymnasielärare med behörighet i matematik, fysik, svenska, engelska, samhällskunskap, historia och naturkunskap. Du ska vara väl förtrogen med läroplanen och formativ bedömning. Specialpedagogisk utbildning och skolledaruppdrag.
Meriterande kvalifikationerVi söker gymnasielärare som vill mer med läraryrket än att undervisa i sina ämnen. Du ska trivas med ledarskapet i klassrummet och göra ditt yttersta för att få varje elev att nå så långt som möjligt efter sina förutsättningar. Det är även meriterande om du haft olika ledaruppdrag och trivts med dessa. Vi ser gärna att du har några års erfarenhet av undervisning och handledning eller mentorskap. Vi vill att du har lätt för att samarbeta med kollegor, elever och vårdnadshavare och är lösningsfokuserad.
Vi sätter stort värde vid ditt engagemang, din pedagogiska kompetens och din handledarförmåga. Vi vill att du ska vara en modig, stabil och trygg person som kan skapa förtroende hos eleverna.
Tjänstens utformningTjänsten är en tillsvidaretjänst på heltid
Rekryteringsprocessen Ansökan sker via länken nedan senast den 7 maj 2026. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
För att arbeta i skola krävs utdrag ur belastningsregistret. Blankett finns på Rikspolisstyrelsens webbplats.
Vid frågor kontakta rektor Kerstin Larsson på kerstin.larsson@kunskapsgymnasiet.se
eller via telefon 0703-199288
Mer information om oss och vår pedagogik hittar du på vår hemsida, kunskapsskolan.se / kunskapsgymnasiet.se
Säljare av rekryteringstjänster gör sig icke besvär
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2026-05-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kunskapsskolan i Sverige AB
(org.nr 556566-1815)
722 12 VÄSTERÅS Arbetsplats
Västerås Jobbnummer
9842937