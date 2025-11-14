Gymnasielärare Matematik, Teknik, CAD
2025-11-14
SKF Tekniska Gymnasium är en liten och centralt belägen gymnasieskola med teknisk inriktning och hållbarhetsprofil. Skolan ägs av SKF Sverige AB och har funnits sedan 1937. Vår pedagogik bygger på en kombination av teori och praktik - vi tror att tekniskt kunnande växer när dessa delar samverkar.
Framtiden behöver kreativa och självständiga tekniker, och det är precis vad vi utbildar för. Våra program ger både högskolebehörighet och yrkesutbildning. Skolan är personlig med cirka 90 elever, och vi erbjuder arbetsplatsförlagt lärande på SKF Sverige AB samt längre utlandspraktik i årskurs tre. Vi är ett certifierat Teknikcollege och har tilldelats flera nationella utmärkelser.
Vi söker nu en...
Gymnasielärare i Matematik, Teknik & CAD
Hos oss får du möjlighet att undervisa på en mindre skola där du lär känna eleverna väl och kan bygga bra relationer. Du blir en del av ett arbetslag som tillsammans arbetar för ett positivt arbetsklimat för både lärare och elever. Vår pedagogik bygger på att koppla teoretiska och praktiska kunskaper med APL (Arbetsplatsförlagt lärande) på SKF vilket ger eleverna en förståelse för hur kunskaperna används i arbetslivet och gör undervisningen relevant och inspirerande.
Vi söker dig som är strukturerad och tydlig i ditt arbetssätt, men som också har kreativitet och engagemang i din lärargärning. Du trivs med att arbeta självständigt och i nära samarbete med kollegor. Tjänsten omfattar undervisning i Matematik, Teknik och CAD. Har du dessutom behörighet i programmering är det meriterande. Anställningen är tillsvidare på heltid, med önskad start i januari/februari 2026.
Huvudsakliga ansvarsområden
Undervisa och ansvara för kurser i Matematik, Teknik och CAD inom gymnasieskolans Industritekniska- och Tekniska program
Fungera som lärare och handledare för elever
Engagera dig i arbetslagsmöten och samarbeta med dina kollegor
Följa skolans policys och riktlinjer samt bidra till gemensamma utvecklingsprojekt
Vi tror att du som söker har
Svensk gymnasielärarutbildning och lärarlegitimation
Gärna några års erfarenhet av undervisning, men nyexaminerade är också välkomna
Förmåga att arbeta strukturerat och dokumentera ditt arbete
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift (engelska är vårt koncernspråk)
Annan relevant yrkeserfarenhet eller engagemang i föreningsliv där du arbetat med ungdomar är positivt
SKF fokuserar på att skapa en miljö med stor mångfald och vi tror starkt på att det är absolut nödvändigt för vår fortsatta framgång. Därav fokuserar vi enbart på din erfarenhet, kunskap, attityd och potential. Kom som du är - var bara dig själv #weareSKF
Du kommer att trivas här om du
Har stort intresse för ungdomar och lärandets dynamik
Är pedagogisk och engagerad i ditt ämnesområde och kan inspirera andra
Har goda ledaregenskaper och agerar i enlighet med läroplanens värdegrund
Bidrar till en respektfull och positiv lärmiljö
Trivs med samarbete och vill bidra till en positiv arbetsmiljö
Vi erbjuder
En dynamisk och kreativ arbetsplats. En trygg och lugn arbetsmiljö med elever som är ambitiösa. En spännande och intressant miljö inom teknikområdet med många utmaningar inför framtiden En skola där kontakterna med företaget är viktiga, både internt, externt och internationellt.
Mer information om verksamheten finns på;http://www.skf.se/gymnasiet
eller www.skftekniskagymnasium.se
Övrig information
Denna befattning rapporterar till Biträdande rektor för SKF Tekniska Gymnasium och har sin placering i Göteborg.
För frågor gällande tjänsten är du välkommen att kontakta Biträdande rektor Ulrika Wiklander på telefin: 031-3371327, eller email : ulrika.wiklander@skf.com
För frågor gällande rekryteringsprocessen, vänligen kontakta , Josefin Nelson, Recruitment Expert Europe & Africa, via e-post josefin.nelson@skf.com
. Observera att vi inte tar emot ansökningar via mejl pga GDPR.
På SKF strävar vi efter att främja rättvisa och inkludering genom hela vår rekryteringsprocess. För att uppnå detta kan vi komma att använda tester och verifiera uppgifterna i din ansökan i enlighet med landspecifika lagar och regler.
Fackliga representanter
Johan Facht, AF, Telefonnummer: 031-337 24 68
Jonny Hilbert, Unionen, Telefonnummer: 031-337 21 55
Conny Hansson, Ledarna, Telefonnummer: 0150-744 44
Är du intresserad?
Vi kommer eventuellt att arbeta med löpande urval, så ansök så snart som möjligt och senast 2:e december 2025, via vårt rekryteringssystem.
