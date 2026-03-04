Gymnasielärare inom Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Vimmerby kommun, Barn- och Utbildningsförvaltningen / Gymnasielärarjobb / Vimmerby Visa alla gymnasielärarjobb i Vimmerby
2026-03-04
, Hultsfred
, Ydre
, Kinda
, Västervik
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vimmerby kommun, Barn- och Utbildningsförvaltningen i Vimmerby
Vimmerby är den lilla kommunen i Småland som har mycket att erbjuda; förutom det gedigna kulturarvet från Astrid Lindgren kännetecknas kommunen också av ett mångsidigt näringsliv, stort lokalt engagemang, aktivt föreningsliv, vacker natur och rogivande miljö.
Genom våra värdeord; Ansvar, mod och fantasi arbetar vi för att ge bästa tänkbara service och omsorg till Vimmerby kommuns ca 15 800 invånare, företag och för alla som besöker kommunen. Dessa värdeord genomsyrar kommunens förhållnings- samt arbetssätt och är något alla bär med sig i det dagliga arbetet.
Barn- och utbildningsförvaltningen i Vimmerby kommun ansvarar för alla pedagogiska verksamheter, från förskola till högskola, och ansvarar även för svenska för invandrare (sfi) och samhällsorientering för nyanlända. Vårt gemensamma mål är att Vimmerby kommuns barn och ungdomar ska få de bästa förutsättningarna att möta framtiden och utvecklas till kreativa, nyfikna och trygga individer.Publiceringsdatum2026-03-04Arbetsuppgifter
I ditt arbete som lärare på Restaurang- och livsmedelsprogrammet inom kök och/eller servering ansvarar du, tillsammans med dina kollegor, för planering, genomförande och utvärdering av det pedagogiska arbetet på skolan. Du är väl insatt i gymnasiets läroplan och van vid att arbeta mot målen i verksamheten. I tjänsten ingår undervisning och mentorskap på programmet.
Du är en god förebild och följer de normer och värden som läroplanen anger och bidrar till att genomföra och uppfylla skolans uppdrag med god kvalitet. Din uppgift är att främja varje elevs lärande och utveckling, samt att skapa de bästa förutsättningarna för att elever, vårdnadshavare och kollegor ska trivas och känna sig trygga i skolans verksamhet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarlegitimation och behörighet att undervisa på gymnasiet. Vi ser att du har ett äkta intresse för elever och deras utveckling. Du är en god förebild med dokumenterat bra ledaregenskaper. Du skapar god kontakt med eleverna och har förmåga att uppmuntra och utveckla eleverna inom dina ämnesområden.
Vidare ser vi att du är flexibel och vill vidareutveckla dig själv och undervisningen. Du är lyhörd, öppen och bidrar till ett positivt samarbetsklimat där problem löses konstruktivt. Du är en ansvarstagande person och kan själv planera och strukturera ditt arbete på ett effektivt sätt. Samtidigt har du en kreativ fallenhet och bidrar gärna med nya idéer för att utveckla verksamheten.
För att lyckas och trivas i rollen bör du även ha god vana att arbeta med digitala hjälpmedel i pedagogisk verksamhet. Erfarenhet från branschen är ett måste. Vid urvalet kommer vi att lägga stor vikt vid personliga lämplighet och intresse för tjänsten.
Tjänsten omfattas av registerkontroll. Du som sökande måste uppvisa utdrag från polisens belastningsregister innan anställning sker.
Intervjuer kommer att ske löpande.
ÖVRIGT
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till annonskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande.
För kontaktuppgifter till fackliga representanter, maila till hr@vimmerby.se
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C309359". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vimmerby kommun
(org.nr 212000-0787) Arbetsplats
Vimmerby kommun, Barn- och Utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Anna-Kristina Mäkitalo anna-kristina.makitalo@utb.vimmerby.se 010-3569255 Jobbnummer
9775577