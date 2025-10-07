Gymnasielärare i Svenska på AST-programmen
2025-10-07
Lärare i svenska på AST-programmen
Fridegårdsgymnasiet
Om arbetsplatsen
Fridegårdsgymnasiet är en lugn skola med god skolkultur.
Vi erbjuder högskoleförberedande program, yrkesförberedande program, AST-anpassade program, introduktionsprogram samt anpassad gymnasieskola. Som lärare på Fridegårdsgymnasiet finns goda möjligheter till professionell utveckling och du kommer att arbeta nära övriga kollegor på AST-programmen.
Skolan ligger centralt i Bålsta och har ca 550 elever.
Bli en del av AST-programmen, som riktar sig till elever inom autismspektrumtillstånd. Undervisning i svenska samt mentorskap och eventuellt i kombination med annat ämne. Vi erbjuder två nationella program, NA och SA, med ca 54 elever. AST-programmen har funnits länge och tar emot elever från flera olika kommuner. Undervisningen är anpassad för elevgruppen och bedrivs i mindre undervisningsgrupper med tillgång till speciallärare och socialpedagog.
Tillsammans med övriga personer i arbetslaget förväntas du utföra din undervisning med god och tydlig struktur samtidigt som du behöver ha förmåga att tillgodose elevernas olika behov av anpassningar. Det ingår även mentorskap för några elever, vilket kräver engagemang och återkommande uppföljning.
Fridegårdsgymnasiet vill vara en skola med goda relationer och en god skolkultur i fokus. På AST-programmen lägger arbetslaget tillsammans med övriga verksamheter på skolan stor vikt vid hela skolans utbildningsuppdrag och samverkan med många aktörer kring eleverna.Kvalifikationer
Vi söker dig som är behörig lärare och har erfarenhet kring att arbeta med elevgruppen inom AST. Du har goda och djupa kunskaper och en bred pedagogisk verktygslåda. Du har lärarlegitimation och erfarenhet av undervisning på gymnasiet.
Vi söker dig som är:
- Lyhörd och har ett genuint intresse för de personer du möter. Goda relationer är den del av en tillgänglig lärmiljö.
- Driven av att stötta och hjälpa individen att växa och utvecklas.
- Fantasifull och kreativ i mötet med elever.
- Tålmodig i lärandet med eleverna. Det tar tid att hitta rätt och varje gång du tror att du misslyckats har du bara byggt en grund för att lyckas.
- Prestigelös! För att få andra att växa och utvecklas behöver du vara beredd att utveckla dig själv tillsammans med andra.Övrig information
Tjänsten är tillsvidare. Intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden löpt ut. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Om Håbo kommun
Allt fler upptäcker Håbo kommun, en ung och spännande tillväxtkommun med Bålsta som centralort. Vi är 22 000 invånare och fortsätter att växa. Vårt centrala läge i en växande region ger oss närhet och bra kommunikationer till de större städerna. Från både Stockholm och Västerås tar du dig hit på 30 minuter. I Håbo kommun har vi även en intern närhet som ger medarbetare stor möjlighet till inflytande och utveckling. Här har du möjlighet att vara delaktig i förändrings- och utvecklingsarbetet.
Vi är ca 1 600 medarbetare som driver kommunen framåt inom våra olika verksamheter. För oss är det en självklarhet att ständigt arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare. Hållbar miljö, hälsa och välbefinnande samt teknisk utveckling är några viktiga ingredienser i det arbetet.
Anställningsform
Tillsvidare
Anställningens omfattning
100%
2026-01-06
Löneform
Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar
1
Sysselsättningsgrad
100%
Ort
Bålsta
Län
Uppsala län
Land
Sverige
Ref. nr. 2025/199
Rektor Martin Blomqvistmartin.blomqvist@habo.se
072-517 24 14
Biträdande rektor Tobias Erikssontobias.eriksson@habo.se
073-042 26 13
Facklig företrädare
Kristina Lundbäck, Sveriges lärarekristina.lundback@edu.habo.se
Publicerat
2025-10-07
Sista ansökningsdag
2025-10-17
Individuell lönesättning Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Håbo kommun
(org.nr 212000-0241) Arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen, Fridegårdsgymnasiet Kontakt
