Gymnasielärare i svenska och engelska
2026-02-27
Höglandsförbundet - Samverkan är vår styrka!
Höglandsförbundet är ett kommunalförbund bildat av Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda. Dessa fem kommuner, på småländska höglandet, värdesätter samarbete och vet att vi blir starkare tillsammans. Genom att slå ihop våra styrkor och resurser kan vi öka kompetensen, bättre utnyttja resurser, höja kvaliteten och ge invånarna bättre service. Hos oss finns idag en rad olika verksamheter som arbetar för hela Höglandets bästa.
En av verksamheterna inom Höglandsförbundet är Höglandsgymnasiet. Höglandsgymnasiet har skolor i Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda. Totalt är vi ca 550 medarbetare som arbetare för att våra ca. 3000 elever ska få en utbildning av hög kvalitet som rustar dem för framtiden i arbetslivet eller i fortsatta studier.
Är du utbildad gymnasielärare i Svenska och Engelska? Drivs du av att skapa struktur och studiero i klassrummet? Då har du ett jobb att söka!
Ditt nya jobb
Som lärare på Brinellgymnasiet kommer du att undervisa i Svenska, Svenska som andra språk och Engelska. Främst på gymnasienivå men vid behov även på grundläggande nivå. I uppdraget som lärare skapar du tydlig struktur i undervisningen, leder undervisning på ett sätt som bidrar till studiero och en inkluderande lärmiljö. Självklart ingår att du bedömer och sätter betyg i enlighet gällande regelverk från skolverket. Du kommer även förväntas arbeta i våra digitala verktyg och på vår lärplattform där undervisningsmaterial förmedlas och kommunikation med elever sker.
På Brinellgymnasiet värdesätter vi vårt kollegiala samarbete och du förväntas vara med och bidra till detta genom att samverka med kollegor, aktivt delta i arbetslagets möte samt APT och verksamhetsutveckling.
Om dig
För att jobba hos oss förväntas du vara legitimerad lärare med behörighet att undervisa på gymnasienivå i svenska och engelska. Här du även behörighet i svenska som andraspråk är det meriterande.
Som person har du lätt för att anpassa dig utifrån olika förutsättningar beroende på elevgruppens behov. Du är tydlig och säkerställer att det du vill förmedla når fram och att eleverna vet vad som förväntas av dem. Du planerar och organiserar ditt eget arbete och har lätt för att prioritera bland dina arbetsuppgifter för att kunna leverera i rätt tid. Du har lätt för att arbeta tillsammans med andra.
Om vår skola
Brinellgymnasiet ligger i Nässjö och är en av fem skolor inom Höglandsgymnasiet. Tillsammans förbättrar vi kompetensen, höjer kvaliteten och ger gymnasieeleverna ännu bättre förutsättningar för att lyckas.
På Brinellgymnasiet är vi ca 200 medarbetare och ca. 1100 elever. Vi erbjuder 14 nationella program och har ett riksidrottsgymnasium inom bowling, nationella idrottsutbildningar inom bandy och basket samt lokala idrottsutbildningar inom basket, fotboll och ishockey.
Våra ledord är respekt, ansvar, kunskap och trivsel. Vi strävar efter struktur i undervisningen, att det ska råda arbetsro på lektioner och att våra elever ska känna sig trygga och trivas hos oss. Skolan har ett nyrenoverat modernt bibliotek som är en viktig del i den pedagogiska verksamheten.
Bra att veta
Tjänsten är på 100% med tillträde i augusti 2026. Första intervjuer planeras till vecka 12.
För att säkerställa att alla nya medarbetare inom våra lärartjänster har rätt behörighet, ber vi dig att bifoga en giltig lärarlegitimation som är hämtad från Skolverket och som inte är äldre än två månader.
Som slutkandidat i rekryteringsprocessen är det ett krav i, enlighet med skollagen, att du uppvisar ett utdrag ur belastningsregistret för arbete inom skola. Detta registerutdrag begär du på polisens hemsida.
Om du blir kallad till intervju behöver du kunna styrka ditt medborgarskap. Detta gör du genom att visa upp ett giltigt pass eller ett personbevis tillsammans med en giltig ID-handling. Personbevis kan, om du är svensk medborgare, laddas ner från skatteverket under mina sidor. Om du är medborgare i ett land utanför EU/EES ska du även kunna uppvisa giltigt uppehålls- och/eller arbetstillstånd för att arbeta i Sverige. Anställning kan ske först efter att arbetstillståndet har kontrollerats, i enlighet med utlänningsförordningen.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta Tobias Lindell, rektor på telefon 0380-51 88 45 eller mejl tobias.lindell@hoglandet.se
. Vill du kontakta facklig representant kontakta Andreas Karlsson Sveriges lärare, på mejl andreas.karlsson@hoglandet.se
Välkommen med din ansökan!
