Gymnasielärare i SVA och SVE
Industritekniska Gymnasiet Bergslagen AB / Gymnasielärarjobb / Västerås Visa alla gymnasielärarjobb i Västerås
2025-10-02
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Industritekniska Gymnasiet Bergslagen AB i Västerås
, Ludvika
eller i hela Sverige
Gymnasielärare i svenska som andraspråk och svenska
Under ordinarie lärares föräldraledighet söker vi en kompetent vikarie för våra elever.
Tjänstgöringsgraden kan variera mellan 60-100% efter dina önskemål. Vi söker i första hand en lärare i svenska som andraspråk men tjänsten kan fyllas ut med svenska för att nå 100%. Vikariatet börjar i januari 2026 och pågår vårterminen ut med möjlighet till förlängning.
Intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatumet.
Om Hitachigymnasiet
Vi utbildar för en bättre värld!
På Hitachigymnasiet är det inte bara en vision - det är ett löfte vi lever varje dag. Vi söker nu en engagerad gymnasielärare i svenska som andraspråk och svenska, som vill bli en viktig del av den resan.
Hitachigymnasiet är en attraktiv skola med ett teknikprogram med produktionsinriktning samt en spetsutbildning med inriktning smarta system och produkter. Vi har fokus på hög kvalitet i undervisningen, samarbete internt på skolan och externt med andra aktörer.
Hos oss formas framtidens tekniktalanger genom ett arbetssätt som vilar på tre grundpelare:
Teamwork - vi lär tillsammans, i nära samspel mellan elever, lärare och näringsliv
Realwork - lärande sker genom verkliga projekt, riktiga uppdrag och äkta sammanhang
Dreamwork - vi tror på drömmar och vägleder elever mot deras personliga framtidsmål
Vår skolkoncern ägs och drivs av Teknobildning Sverige AB. Vi är en del av ett skolnätverk som omfattar:
Hitachigymnasiet i Västerås och Ludvika samt Vattenfallgymnasiet i Forsmark. Vi erbjuder Teknikprogrammet, Teknisk Spetsutbildning och TE4 - gymnasieingenjör.
Grundskolor i Västerås Mälardalen International School och Centuriaskolan - där teknikintresset väcks tidigt
Läs mer om vår skola: www.hitachigymnasiet.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
E-post: annika.skoog@hitachigymnasiet.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Gymnasielärare SVASVE". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Industritekniska Gymnasiet Bergslagen AB
(org.nr 556608-1740), http://www.hitachigymnasiet.se
Robotvägen 4 (visa karta
)
721 36 VÄSTERÅS Arbetsplats
Hitachigymnasiet Västerås Kontakt
Ledningsstöd, rekryteringsansvarig
Annika Skoog annika.skoog@hitachigymnaiet.se 010-4984330 Jobbnummer
9537685