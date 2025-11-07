Gymnasielärare i psykologi
2025-11-07
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Arbetsplatsbeskrivning
Stockholm Science & Innovation School är en gymnasieskola i Kista, ett av världens ledande IT-områden med närhet till spännande samarbetspartners som t ex IBM, Ericsson, Microsoft , Stockholms universitet och KTH.
Vi erbjuder Teknikprogrammets inriktningar Information och medieteknik och Teknikvetenskap. Vi är en ganska liten skola med ca 380 elever 30 personal vilket skapar bra förutsättningar för en trygg och utvecklande arbetsplats där elever och personal arbetar nära varandra. Det finns mycket goda möjligheter till utveckling och innovation och kreativitet är både uppskattat och förväntat.Publiceringsdatum2025-11-07Dina arbetsuppgifter
Stockholm Science & Innovation School söker en gymnasielärare för undervisning en kurs i psykologi 1 på individuellt val. Kursen är schemalagd måndagar 15.45-17.00 och tisdagar 10.15 -11.30. Det är ett litet och avgränsat uppdrag vårterminen 2026 med alla för läraren vedertagna arbetsuppgifter. Det ingår också i uppdraget att i alla sammanhang arbeta relationsstärkande och i mån av tid vara ute i verksamheten och möta eleverna även mellan lektionerna. Samarbetet med kollegorna är också en naturlig del i uppdraget. Vi kommer att kalla till intervjuer löpande under ansökningsperioden.Kvalifikationer
Vi söker i en behörig gymnasielärare med lärarlegitimation för undervisning i psykologi. Förmåga att motivera elever och skapa goda förutsättningar för undervisning och lärande är centralt liksom en lyhördhet för elevers olika behov och förutsättningar. Vi lägger stor vikt vid din förmåga att kommunicera, samarbeta och bygga goda relationer med såväl elever som kollegor.
Utbildningskrav
Behörig gymnasielärare i psykologi med lärarlegitimation.
Meriterande
Erfarenhet eller kunskaper från teknik- och IT-branschen.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/6374". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms Science & Innovation School Kontakt
Pernilla Ericols pernilla.ericols@edu.stockholm.se 076-1291481 Jobbnummer
9593670