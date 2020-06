Gymnasielärare i naturkunskap och geografi. - Gävle kommun, Vasaskolan - Gymnasielärarjobb i Gävle

Gävle kommun, Vasaskolan / Gymnasielärarjobb / Gävle2020-06-04Gävle är en kommun i utveckling. Hos oss kan du göra skillnad på riktigt. För alla som bor i Gävle. För Gävle som plats. Vi erbjuder intressanta och utmanande jobb, 7 500 kollegor och goda möjligheter för dig att växa. Här är det nära till allt, både inom kommunen och ut i världen. Nu söker vi dig som vill göra Gävle ännu bättre tillsammans med oss!I Gävle ska alla barn och elever utmanas och klara sin utbildning. Våra 3 300 medarbetare gör det möjligt genom kvalificerad och stimulerande undervisning. Utbildning Gävle ansvarar för förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Hos oss får du vara med och utveckla bästa möjligaförutsättningar för lärande. Vi siktar högt och utgår från att du också gör det. Vi gör Gävles framtid!Mitt i Gävle ligger Vasaskolan, en modern skola i en traditionsrik miljö. Skolan har ca 1000 elever och är länets största på gymnasienivå inom estetiska ämnen, naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora/språk. Skolan har många kontakter med utlandet och internationella klasser inom natur- och samhällsvetenskapsprogrammen Eleverna når goda utbildningsresultat och verksamheten genomsyras av höga och positiva förväntningar, både på medarbetare och på elever.2020-06-04Som lärare på Vasaskolan planerar, genomför och följer du upp undervisningen. Du är van att bedöma och utvärdera olika undervisningsstrategier och anpassa undervisningen därefter. På skolan har vi höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas. Som pedagog skapar du en undervisningssituation som präglas av trygghet och tillitsfullt klimat. På skolan jobbar vi både i arbetslag och ämneslag. I tjänsten ingår det mentorskap för elever i det arbetslag som du ingår i. Samarbete och kollegialt lärande är en självklar del av uppdraget. Vi vill att du bidrar till att utveckla detta område, arbetar digitalt och ser delningskultur som en självklarhet.Vi söker dig med lärarexamen och lärarlegitimation med behörighet att undervisa i gymnasiet samt ämnena geografi och naturkunskap. Du ska kunna uppvisa ett aktuellt utdrag ur belastningsregister från polisen för arbete inom skola eller förskola. För oss är det viktigt att du är förtrogen med, och har kunskap om, läroplanen för gymnasieskolan, att du har kunskap om, och erfarenhet av, arbete med digitala verktyg samt att du har förmåga att uttrycka dig väl i det svenska språket i såväl tal som skrift.Vi tror att du är en person som hanterar stress på ett konstruktivt sätt, bibehåller ett gott humör vid press och motgångar. Du har förmågan att skapa och bibehålla goda relationer, både intern och externt. Du samarbetar väl med personer i olika sammanhang och funktioner. Det är också bra om du har förmågan att arbeta enligt en tydlig process, organisera och planera ditt arbete väl, slutför det som påbörjats och håller deadlines.ÖVRIGTFör att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Gävle kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via Offentliga Jobb och inte via e-post eller pappersformat.Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.Varmt välkommen med din ansökan!Inför rekryteringsarbetet har Gävle kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Varaktighet, arbetstidHeltid. Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: 2020-08-12 .MånadslönSista dag att ansöka är 2020-06-17Gävle kommun, Vasaskolan5253304