Gymnasielärare i modedesign till Tullinge gymnasium
2026-02-27
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium samt anpassad grund- och gymnasieskola. Vi har drygt 3 200 medarbetare vid 45 förskolor, 22 grundskolor och fyra gymnasieskolor. Här finns ett stort engagemang för att alla barn och elever ska få undervisning av hög kvalitet, möjlighet att utvecklas och att nå sin fulla potential. I Botkyrka ser vi att framgång i skolan är nyckeln till ett gott liv och den starkaste skyddsfaktorn för framtiden.
Om Tullinge gymnasium
Tullinge gymnasium är en populär kommunal skola som nu har 750 elever.
Hösten 2026 är en omfattande utbyggnad klar och vi kommer under tre års tid att växa upp till 1100 elever. Skolan är uppbyggd som ett campus där alla våra byggnader är helt nyrenoverade och vi får en grönskande bilfri utemiljö. På vårt område uppförs också en ny stor sporthall.
Våra program är Ekonomiprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet samt Vård- och omsorgsprogrammet, en nyhet i höst är Estetiska programmet med inriktning modedesign. Vi har sökande med höga meritvärden och reserver på alla våra program. Hos oss går elever som vill utveckla sig själva och sina kunskaper och vi är skickliga på att utmana dem såväl som att ge stöd när det behövs. Utmärkande för stämningen på skolan är vår Tullingeanda med en fin gemenskap, trevligt bemötande och lugn och ro för studier.
Utlysta tjänster
Nu söker vi en lärare i modedesign till vårt nystartade Estetiska program. Du kommer att bli en viktig motor för programmets utveckling såväl som att undervisa våra elever. Tjänsten är det första året på deltid såvida du inte är behörig i andra ämnen, kommande läsår kan tjänsten övergå till en heltid.
Vi erbjuder dig
Du kommer att vara med om att bygga upp vårt nya Estetiska program med inriktning modedesign. Vi är än så länge ensamma om att erbjuda inriktningen i Stockholmsområdet och vårt mål är att ge en modern branschnära utbildning som blir det bästa möjliga alternativet eleverna kan välja. I vår nyrenoverade skola kommer vi att inreda en textilateljé på ett eget våningsplan.
Tjänsten innebär därför, förutom undervisning, utveckling av våra lokaler och att bygga upp ett externt nätverk av utbildare och företag i branschen. Vi har initierat ett samarbete med Beckmans, Tillskärarakademin i Stockholm, Tillskärarakademin i Göteborg samt Changers hub i Botkyrka. Ett av våra mål är att de elever som har intresse ska kunna söka in på en utbildning inom modebranschen direkt efter examen.
Du som söker till oss
Du är en mycket tydlig och empatisk ledare i klassrummet som kan engagera och utmana elever oavsett nivå på förkunskaper. Utbildningen är bred så dina kunskaper inom modedesign ska omfatta mode, design, mönsterkonstruktion och sömnad. Du ska ha aktuella kunskaper om den omställningen modebranschen står inför och ha kännedom om möjliga utbildningar och yrkesvägar för våra elever efter gymnasiet.
För att ge eleverna en helhet på sin utbildning ser du mentorskapet som en viktig del av ditt uppdrag och du ska ha ett stort intresse för att samarbeta med lärare, vårdnadshavare och andra professioner på skolan. En lärarlegitimation är en förutsättning för en fast anställning. Ett kontaktnät inom branschen och professionell erfarenhet av t.ex. design, mönsterkonstruktion eller sömnad är meriterande.
Om ansökan
Ladda upp din legitimation, eller om du saknar en, ett dokument som visar vilka akademiska kurser du läst. Vi tar inte emot personliga brev utan i stället vill vi att du svarar på de frågor som finns i slutet på ansökan.
För tjänster på Utbildningsförvaltningen i Botkyrka kommun kommer du som blivande medarbetare att genomgå en bakgrundskontroll.
Publicering sdatum2026-02-27
Botkyrka är en kommun full av kontraster där storstadens förortsmiljö möter landsbygdens skogar, ängar, sjöar och havskust. Här talas över 100 språk, här bor och arbetar människor med bakgrund från hela världen.
Vi erbjuder en inspirerande arbetsplats full av möjligheter där vi tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för en hållbar framtid.
Vi har goda och trygga arbetsvillkor med kollektivavtal och flera förmåner för att du ska trivas och utvecklas på jobbet. Läs mer här: https://www.botkyrka.se/jobb-och-vuxenutbildning/jobba-hos-oss/vart-arbetsgivarerbjudande
Övrig information
För tjänster inom exempelvis vård-skola-omsorg i Botkyrka kommun behöver du som blivande medarbetare visa utdrag ur Polisens belastningsregister.
Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering för att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och därmed motverka diskriminering.
Ersättning
