Gymnasielärare i matematik
Klippans kommun, Tegelbruksskolan / Gymnasielärarjobb / Klippan Visa alla gymnasielärarjobb i Klippan
2026-06-22
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I Klippans kommun motiveras vi av utveckling och siktar mot att bli lite bättre varje dag. Här har alla möjlighet att göra skillnad - både för varandra och för alla de som finns i våra verksamheter.
Hos oss är allas idéer välkomna och det finns plats för dig att vara kreativ och modig på ditt eget vis. Vi litar till varandra och skapar tillsammans. På så sätt hittar vi glädjen i vårt arbete.
Vi i Klippan är vår värdegrund och våra riktningar "Vilja varandras framgång", "Våga sticka ut" och "Kul i jobbet" leder oss i vårt arbete.
Vill du vara med? Bli en av oss i Klippan!
Tegelbruksskolan och Åbyskolan, delar av Klippans gymnasier, är gymnasieskolor som satsar på att ge våra elever det bästa möjliga stöd för att lyckas i sina studier. Vi är drygt 700 elever och cirka 90 medarbetare. Vi har 9 nationella program samt introduktionsprogram. Våra program är Bygg- och anläggning-, Barn- och fritid-, Ekonomi-, El-, Fordon- och transport-, Försäljning- och service-, Naturvetenskap-, Samhällsvetenskap- och Vård- och omsorgsprogrammet. Vi värdesätter både personlig, yrkesmässig och akademisk utveckling, och erbjuder en lärandemiljö där elever med olika behov får möjlighet att växa. Vi är ett engagerat team som tillsammans arbetar för att skapa en trygg och stimulerande skolmiljö, där varje elev känner sig sedd och utmanad.
Tegelbruksskolan i Klippan bedriver yrkesutbildningar mot el-, bygg- och fordonsbranschen både på gymnasienivå, vuxenutbildningsnivå samt yrkeshögskolenivå.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-22Arbetsuppgifter
• Undervisning i matematik
• Undervisning inom ämnesområden som tangerar teknik, mekanik, pneumatik och hydralik
• MentorskapKvalifikationer
Behörig gymnasielärare i matematik
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess arbetar vi i ett kompetensbaserat rekryteringsverktyg. Vi kommer gå igenom urvalet löpande och kan komma att kalla kandidater till intervju samt tillsätta tjänsten innan ansökningstiden har gått ut. När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg. Du kommer eventuellt att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Om du blir kallad till intervju ska du även kunna visa upp giltigt körkort för aktuellt tjänstefordon, om detta är ett krav för tjänsten.
För att arbeta hos oss måste du visa giltigt pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling på anställningsintervjun. Är du medborgare i ett land utanför EU/EES eller Schweiz behöver du även ta med dig ett arbetstillstånd.
Om du blir erbjuden tjänst ska du uppvisa giltigt utdrag från Polisens belastningsregister före anställning. Utdraget är kostnadsfritt att beställa och görs via polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
Vi tillämpar individuell och jämlik lönesättning beroende på erfarenhet, kompetens och marknadsläge, samt följer EU:s lönetransparensdirektiv. Läs mer här: https://www.klippan.se/naringsliv--arbete/lediga-jobb/lonetransparens-i-klippans-kommun
För allas trevnad är vår arbetstid rökfri.
Fackliga företrädare nås genom kommunens kundtjänst på 0435-280 00.
Har du skyddade personuppgifter vill vi att du kontaktar rekryterande chef för information om hur du ska skicka in din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333008-2026-2". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Klippans Kommun
(org.nr 212000-0928)
Trädgårdsgatan 12 (visa karta
)
264 80 KLIPPAN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Klippans kommun, Tegelbruksskolan Kontakt
Rektor
Mathias Olander mathias.ohlander@klippan.se 0435-286 87 Jobbnummer
9971988