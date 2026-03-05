Gymnasielärare i matematik
2026-03-05
Är du en engagerad och pedagogisk gymnasielärare i matematik som vill väcka intresse, nyfikenhet och förståelse hos elever? Då kan detta vara tjänsten för dig!
Svea Gymnasium är en modern skola med fokus på innovation, entreprenörskap och framtidskompetenser. Vi är i en expansiv fas och söker nu en matematiklärare som vill vara med och utveckla en stimulerande lärmiljö där eleverna får både ämneskunskaper och problemlösningsförmåga för framtiden.

Dina arbetsuppgifter
Leda och inspirera elevernas lärande inom matematik på ett strukturerat och kreativt sätt.
Självständigt planera och genomföra undervisningen.
Bidra till en modern och nytänkande skolmiljö tillsammans med engagerade kollegor.
Mentorskap för elever.
Samverkan med externa aktörer, exempelvis näringsliv och föreningsliv.

Kvalifikationer
Legitimerad gymnasielärare med ämnesbehörighet i matematik
God kommunikativ förmåga i tal och skrift.
Meriterande
Du brinner för att skapa undervisning som inspirerar och engagerar elever.
Du är en lagspelare som bidrar till trygghet och trivsel för både elever och kollegor.
Du är nyfiken och håller dig uppdaterad inom dina ämnesområden.
Du vill undervisa på ett verklighetsnära sätt som uppmuntrar innovation och entreprenörskap.
Om dig
Vi söker dig som är kreativ, samarbetsvillig och vågar tänka nytt. Du tror på varje elevs potential och vill vara med och skapa en skola där alla får möjlighet att lyckas. Du är en trygg ledare i klassrummet, strukturerad men flexibel, och passionerad för ditt yrke.
Vad erbjuder vi dig?
Tjänsten omfattar 75 %, med möjlighet till utökning om du har fler behörigheter.
Hos oss får du en plats i en nytänkande och utvecklande verksamhet. Du blir en del av ett engagerat team där din röst är viktig och där vi tillsammans skapar en inspirerande lärmiljö. Vi värnar om din utveckling som pedagog, ledare och inspiratör - för att du ska må bra och kunna ge eleverna den bästa undervisningen.
Vi erbjuder:
Ferietjänst med god balans mellan arbete och ledighet.
Friskvårdsbidrag för din hälsa och välmående.
Flexpension som ger dig trygghet inför framtiden.
Kollektivavtal med Sveriges Lärare för bra villkor och trygghet i din anställning.

Så ansöker du

Sista dag att ansöka är 2026-03-29
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
