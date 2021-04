Gymnasielärare i matematik - Hudiksvalls kommun Skolenhet 1 - Gymnasielärarjobb i Hudiksvall

Hudiksvalls kommun Skolenhet 1 / Gymnasielärarjobb / Hudiksvall2021-04-04Bromangymnasiet är en skola med 1500 elever. Här finns flera nationella program, introduktionsprogram och gymnasiesärskola. Vi har ett brett utbud av utbildningar och ett gott samarbete med näringslivet på orten samt flera internationella utbyten och projekt. Kompetent och engagerad personal, trygg och trivsam miljö är några saker som våra elever brukar lyfta fram när de pratar om sin skola.Hudiksvalls kommuns verksamhetsidé för skolan är att alla barn, unga och vuxna ska känna "Jag kan, jag vill, jag vågar. Med glädje, engagemang, delaktighet och på vetenskaplig grund ökar kunskaper, kreativitet, utveckling och lusten att lära"Vi vill fortsätta att utveckla en skola för alla-vill du vara med?2021-04-04Undervisning samt vanligt förekommande arbetsuppgifter, såsom mentorskap och arbetslagsarbete.Tjänsten kan kombineras med ytterligare ett ämne.Lärarlegitimation i ämnet på gymnasienivå. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Före erbjuden anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.ÖVRIGTTjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hudiksvalls kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.Inför rekryteringsarbetet har Hudiksvalls kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Läs mer om Hudiksvalls kommun på vår hemsida www.hudiksvall.se Varmt välkommen med din ansökan!I och med att du ansöker om denna tjänst lämnar du också ditt samtycke till att Hudiksvalls Kommun behandlar dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Du kan läsa mer här:Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: 2021-08-17 .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-04-25Hudiksvalls kommun Skolenhet 15671396