Gymnasielärare i Idrott och hälsa, 30%

Bryggeriets Bildnings Byrå (Bbb) / Gymnasielärarjobb / Malmö
2025-12-14


Bryggeriets gymnasium är en liten fristående skola som startade 2006 och som drivs utan vinstintresse. Här läser de 190 eleverna Estetiska programmet med profilerna Foto och film, Fri konst eller Skateboard. Ungdomar från hela Norden söker sig hit för att få utöva sin passion och samtidigt bidra till den internationella och kreativa miljön.
Som ämneslärare ansvarar du för din egen undervisning, men också för samarbetet med kollegorna och ansvarstagandet för våra gemensamma elever. Vi arbetar i en platt organisation och värdesätter eget ansvarstagande, initiativförmåga och en önskan att samarbeta med kollegor och elever.
Vi söker i första hand dig som är legitimerad gymnasielärare i Idrott och hälsa, men även annan erfarenhet av idrottsledarskap är meriterande. Tjänsten är ett vikariat på 30 % under våren som kan komma att förlängas och eventuellt utökas.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
E-post: marie.svensson@bryggerietsgymnasium.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lärare i Idrott och hälsa".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Bryggeriets Bildnings Byrå (Bbb), http://www.bryggerietsgymnasium.se
Ystadvägen 46 (visa karta)
214 45  MALMÖ

Arbetsplats
Bryggeriets Gymnasium

Kontakt
Rektor
Marie Svensson
marie.svensson@bryggerietsgymnasium.se
040320541

Jobbnummer
9643282

