Gymnasielärare i Idrott och hälsa
Edukatus Alliance AB / Gymnasielärarjobb / Uppsala Visa alla gymnasielärarjobb i Uppsala
2026-07-20
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Affärsgymnasiet i Uppsala är en ambitiös och personlig gymnasieskola med starkt fokus på lärande, trygghet, engagemang och hälsa. Som lärare i idrott och hälsa blir du en central medarbetare där du bidrar till att våra elever ska få positiva upplevelser av motions-, idrotts- och friluftsaktiviteter. Olika aktiviteter som har stor betydelse och är en tillgång för våra elevers hälsa, välbefinnande och studieresultat.
Vi har en lång tradition av kunskapsutveckling, och arbetar varje dag för att ge våra elever de bästa förutsättningarna att lyckas i skolan. Vi vill att våra elever lämnar skolan med en stark självkänsla och ett starkt självförtroende och att de har en tydlig vision för framtiden samt känner lust och mod att ta nya steg i livet på en global arena.
Affärsgymnasiet i Uppsala söker en inspirerande gymnasielärare i idrott och hälsa för att stärka vårt team och erbjuda våra elever en utmanande och inspirerande utbildning. Bli en del av vårt kompetenta team och bidra till en trygg och positiv lärmiljö för våra elever.
Tjänsten är ett vikariat på heltid under ett läsår.
Vi söker dig som:
Besitter gedigen ämneskompetens och har en utvecklad didaktisk förmåga inom ämnesområdet som hjälper eleverna förbi deras kritiska punkter i lärandet på ett inspirerande sätt.
Är engagerad i hälsans och idrottens roll i samhället och kommunicerar detta till eleverna.
Ser samverkan med omgivande samhälle som en naturlig och integrerad del av undervisningen.
Håller dig uppdaterad om det senaste inom ditt ämnesområde och vill lära ut genom ett praktiskt och lekfullt sätt.
Genom pedagogiken vill skapa en inspirerande och anpassad undervisning som både utmanar och utvecklar eleverna.
Ser det som naturligt att bygga förtroendefulla relationer med både elever och kollegor.
Planerar, dokumenterar och genomför din undervisning i enlighet med gymnasieskolans styrdokument.Publiceringsdatum2026-07-20Kvalifikationer
Du har lärarexamen och lärarlegitimation samt gedigen ämneskompetens inom idrott och hälsa.
Vill du vara med och göra skillnad och ha en betydelsefull roll i en organisation som ständigt utvecklas? Varmt välkommen med din ansökan så att vi får tillfälle att berätta vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig.
Om du har specifika funderingar om tjänsten så är du välkommen att kontakta nuvarande idrottslärare och biträdande rektor Tony Kjäll, 076-133 87 95.
För slutlig anställning tillämpar vi enbart ett skriftligt förfarande där anställningsavtal tecknas digitalt av båda parter. Vi vill också upplysa att anställningen omfattas av krav enligt skollagen vilket medför att arbetssökande ska uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister innan vi som arbetsgivare kan ingå slutlig anställning. Vi uppmuntrar därför dig som söker att i direkt anslutning till att du skickar in din ansökan beställa ett utdrag från belastningsregistret. Blanketten för att beställa utdraget hittar du via polisen.se.
Vi undanber oss kontakter med rekryterare och annonsförmedlare.
Vill du vara med och göra skillnad för våra elevers hälsa och välmående? Sök tjänsten som gymnasielärare i idrott och hälsa på Affärsgymnasiet i Uppsala idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8096416-2108156". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Edukatus Alliance AB
(org.nr 556613-9290), https://edukatus.teamtailor.com
Väderkvarnsgatan 12 (visa karta
)
753 29 UPPSALA Arbetsplats
Edukatus Alliance Jobbnummer
10007525