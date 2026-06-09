Gymnasielärare i idrott & hälsa
Träutbildningar i Hälsingland AB / Gymnasielärarjobb / Ljusdal Visa alla gymnasielärarjobb i Ljusdal
2026-06-09
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Trägymnasiet i Ljusdal är en friskola specialiserad på bygg- och anläggningsprogrammet. Vi har fokus på att leverera kunskap med detta framtidsyrke i åtanke och vi jobbar hårt med infärgning och att steg för steg förbättra vår verksamhet över tid. Skolan har idag ett sextiotal elever som går hos oss både via gymnasieutbildning och vuxenutbildning.
Vi söker en idrottslärare som kan bli en del av vårt arbetslag. Tjänstegraden är deltid (som lägst 20%) och kan komma att variera från läsår till läsår beroende på om vi har elever som väljer idrott och hälsa 2 som sitt individuella val eller ej. Tjänstegraden kan anpassas utifrån sökandens eventuella övriga kvalifikationer. Vi är öppna för flera möjliga ämneskombinationer men vårt primära behov just nu är en idrottslärare och en lärare i matematik och naturkunskap (se separat annons).
I tjänsten ingår alla vanligt förekommande arbetsuppgifter för lärare, inklusive mentorskap.
Skriv gärna och berätta vem du är och vad du kan tillföra till vår skola!
Om du erhåller tjänsten ska du lämna in ett godkänt utdrag ur belastningsregistret. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09
E-post: maria@trautbildningar.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Träutbildningar i Hälsingland AB
(org.nr 556779-6718)
Rattgatan 1 (visa karta
)
827 35 LJUSDAL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rektor
Maria Erlandsson maria@trautbildningar.se 073-092 64 29 Jobbnummer
9956074