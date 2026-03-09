Gymnasielärare i idrott & hälsa
Clockwork Bemanning & Rekrytering AB / Gymnasielärarjobb / Linköping Visa alla gymnasielärarjobb i Linköping
2026-03-09
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i Linköping
, Mjölby
, Motala
, Norrköping
, Tranås
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-03-09Om företaget
Clockwork Skolbemanning & Rekrytering är företaget med mångårig erfarenhet av skolverksamhet. Vi bistår huvudmän och skolledare över hela landet med bemanning och rekrytering av all skolpersonal - från förskola till yrkeshögskola. Vi arbetar mot samtliga skolformer och kan genom goda samarbeten och relationer skapa utrymme för det som vi tycker är viktigt - att du som skolledare och pedagog får vara elevernas främsta resurs för inlärning.
Vi har själva varit verksamma inom skolan i olika roller och har således en djup förståelse och insikt i uppdraget- så när ni samarbetar med oss, får ni all vår kompetens på köpet!
För dig som söker nya utmaningar, har vi stora nätverk. För dig som söker personal eller annat stöd, erbjuder vi skräddarsydda lösningar.
Alla våra konsulter erbjuds gemensamma aktiviteter samt stöd av legitimerade lärare. Vi är självklart auktoriserade och ISO-certifierade.
Vill du bli en av oss?
Registrera en jobbevakning via www.pedagogjobb.nu
eller besök vår hemsida för mer information om hur vi arbetar och vad vi erbjuder https://clockworkpeople.se/vara-tjanster/skolbemanningochrekrytering/Arbetsuppgifter
Vi söker nu en lärare i idrott och hälsa till en gymnasieskola i centrala Linköping för ett uppdrag med start omgående och fram till 11 juni. Tjänsten är på 100 % och omfattar undervisning i Idrott och hälsa 1 och Idrott och hälsa 2.
I rollen kommer du att ta över undervisningen i pågående kurser. Det finns viss planering att utgå från samt underlag från tidigare undervisning som stöd i arbetet med uppföljning, bedömning och betygsättning. Vi söker därför dig som känner dig trygg i att arbeta utifrån skolans styrdokument och som kan skapa en tydlig struktur i undervisningen.
Som lärare i idrott och hälsa är du en viktig vuxen i elevernas vardag. Vi lägger därför stor vikt vid att du är bra på att bygga förtroendefulla relationer med elever, skapa en trygg lärmiljö och möta elever med olika förutsättningar. Du är strukturerad i ditt arbetssätt och har ett förhållningssätt där elevernas utveckling och delaktighet står i fokus.
Vi välkomnar ansökningar från både legitimerade lärare, lärarstudenter eller personer med relevant erfarenhet av undervisning eller idrott. Det viktigaste är att du känner dig motiverad att arbeta med gymnasieelever och kan ta ansvar för undervisningen under perioden.
Uppdraget är placerat på en gymnasieskola i centrala Linköping med start så snart som möjligt och pågår fram till 11 juni.Så ansöker du
Är det dig vi söker?
Skicka in din ansökan till oss redan idag!
Sök tjänsten via: www.clockworkpeople.se/lediga-jobb
I denna tillsättning samarbetar skolan med Clockwork Skolbemanning & Rekrytering som sköter hela processen. Vid frågor är du varmt välkommen att höra av dig till ansvarig rekryterare.
Följ oss:www.linkedin.com/company/clockwork-skolbemanningwww.facebook.com/skolbemanning
Få förslag på tjänster som passar dig.www.pedagogjobb.nu Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "17957". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Clockwork Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556913-7325), http://www.clockworkpersonal.se Arbetsplats
Clockwork Skolbemanning & Rekrytering AB Kontakt
Elin Sanfridsson elin.sanfridsson@clwork.se +46 73 351 27 68 Jobbnummer
9784457