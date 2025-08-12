Gymnasielärare i franska och svenska
2025-08-12
Franska Skolan är en svensk, icke vinstdrivande friskola med anor från 1862. Vi följer svensk läroplan, undervisningen sker på svenska och eleverna läser franska från förskoleklass till studenten. Förkunskaper i franska språket är inget krav för anställning på skolan men en fantastisk möjlighet för dig som trivs i en internationell miljö. Skolans värdegrund genomsyras av hjärta, hand och hjärna. Vi är ett lagom stort gymnasium med stora möjligheter i en trevlig internationell miljö. Vi har cirka 300 elever på gymnasiet och nära 1 000 på hela skolan. Skolan ligger i centrala Stockholm vid S:t Johannes kyrka.
Nu söker vi dig, en engagerad och utvecklingsorienterad kollega till vårt team som undervisar våra elever på gymnasiet i Franska och Svenska. Du har god förmåga att skapa trygghet och förtroendefulla relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Du tror på varje elevs förmåga att lära och använder metoder som för elevens utveckling vidare. Du är strukturerad och samarbetar med kollegor utifrån dina ämneskunskaper. För dig är det viktigt eleverna är delaktiga och har inflytande över planering och sitt lärande. Genom egen reflektion och återkoppling från kollegor, elever och vårdnadshavare utvecklar du ständigt ditt goda ledarskap.
Tjänstens omfattning: 70%
Anställningsform: Fast tjänst.
Vi söker dig som är legitimerad lärare i Franska och Svenska. Du är trygg i din lärarroll och har förmågan att skapa ett gott arbetsklimat med elever och kollegor. Du har god samarbetsförmåga och en positiv syn på ditt arbete, som smittar av sig i verksamheten.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Vi tillämpar provanställning för alla anställningar.
Vi önskar att din ansökan innehåller:
Personligt brev
CV
Genom att sända din ansökan samtycker du till att Stiftelsen Franska Skolan behandlar, av dig lämnade personuppgifter, i syfte att genomföra en rekrytering. Du som sökande kan när som helst återkalla detta samtycke till behandling av personuppgifter. Den sökande har också rätt att en gång per år efter skriftlig ansökan få besked om vilka personuppgifter som företaget behandlar och hur. Den sökande har vidare rätt att begära att eventuella felaktigheter i personuppgifterna korrigeras.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-29
E-post: har@adm.franskaskolan.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stiftelsen Franska Skolan
, https://franskaskolansgymnasium.se/
111 40 STOCKHOLM Arbetsplats
Stiftelsen Franska skolan Kontakt
Biträdande rektor gy
Anna Gobén-Haleen anh@adm.franskaskolan.se 08-59888907 Jobbnummer
9454089