Gymnasielärare i Engelska 50% tidsbegränsat
2025-08-25
Kunskapsförbundet Väst
Kunskapsförbundet har en central roll för elevernas framtidslust - vi guidar dem till att nå sina mål och bli redo för morgondagen, som medmänniskor, medarbetare och medborgare. Tillsammans skapar vi möjligheter och utrymme att utvecklas i våra professionella roller med strävan om att alltid leverera hög kvalité. Vi värdesätter engagemang, ansvar och kreativitet, och vi tror att du gör detsamma. Kom och bli en del av oss!
Kunskapsförbundet är en drömfabrik där människor genom utbildning får chans att nå sina drömmar.
Med framtidslust och kompetens hjälper vi våra elever att bli redo för morgondagen - som medmänniskor, som medarbetare och som världsmedborgare. Ett viktigt uppdrag som vi utför med stolthet, engagemang och glädje.
Hos oss är du en viktig pusselbit i ett större sammanhang - ett sammanhang med många roliga möten och bra arbetskamrater. Vi utvecklar skolan och jobbar mycket med kollegialt lärande för att du ska ha möjlighet att både inspirera och låta dig inspireras tillsammans med dina kollegor.
Vi möter varje dag många människor, och behöver vara en muskelstark och professionaliserad organisation som tillgodoser eleven på alla plan. Därför har vi satsat mycket på våra pedagogiska stödprocesser i form av elevhälsa, bibliotek och studie- och yrkesvägledning. För oss är det viktigt med förtroendefulla relationer mellan elever och lärare då vi vet att det gynnar elevernas motivation till att anstränga sig men också att man som lärare kan skapa ett gynnsamt klassrumsklimat.

Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter som lärare kommer att bestå av planering, undervisning i engelska, examinationer, omdöme, betygsättning samt utvärdering, aktivt deltagande i arbetslagsmöten och ämneslagsmöten. Du kommer även att vara en resurs på andra medarbetares lektioner i engelska.
Det är viktigt för oss att du har förmåga att skapa en god lärmiljö och trygga relationer med eleverna, att du arbetar utifrån elevens specifika behov och kan söka individuella lösningar som fokuserar på elevens hela studiesituation. Vi ser också att du visar engagemang och vilja att aktivt bidra i verksamhetens kollegiala lärandeprocesser.Kvalifikationer
- Legitimerad gymnasielärare i engelskaÖvrig information
- Tidsbegränsad anställning med sysselsättningsgrad 50%.
- Intervjuer kommer att ske fortlöpande under ansökningsperioden.
Vi behandlar personuppgifter enligt den nya Dataskyddsförordningen,https://www.kunskapsforbundet.se/behandling-av-personuppgifter/

Ersättning

Månadslön
