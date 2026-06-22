Gymnasielärare i engelska
Academedia Support AB / Gymnasielärarjobb / Nacka Visa alla gymnasielärarjobb i Nacka
2026-06-22
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Vi erbjuder Sveriges mest relevanta yrkesutbildningar. Redan 1999 startade Praktiska Gymnasiet sin första skola, sedan dess har vi vuxit och har idag 34 skolor över hela landet. De branscher vi utbildar inom skriker efter utbildad personal och vi bidrar genom att utbilda framtidens arbetskraft. Genom vårt nära samarbete med det lokala näringslivet ger vi våra elever rätt kompetens inför sitt kommande yrkesliv. Vill du också vara med och utbilda framtidens arbetskraft? Läs mer om oss på https://praktiska.se/om-praktiska/jobb/
Välkommen till gemenskapen!
Om skolan
Praktiska gymnasiet i Nacka erbjuder elever ett koncept där teori varvas med praktiska övningar både inne på skolan och ute på arbetsplatser. På Praktiska ställer vi höga krav på oss själva för att skapa de bästa förutsättningarna för en lärorik och rolig utbildning. Vår undervisning präglas av flexibilitet, närhet och praktiskt lärande. Vårt programutbud utgörs av: Barn- och Fritid, Bygg- och anläggning, El- och energi, Frisör och Barberare, Fordon- och transport, Försäljning och service, VVS- och fastighet, Vård- och omsorg samt introduktionsprogram. I dagsläget har skolan ca 530 elever och ungefär 50 medarbetare.
Vi har enbart lärlingsutbildning eller lärlingsliknande utbildning och APL är en stor del av vårt arbete. Vi är en skola där all personal samarbetar för att eleverna ska nå sina mål och vi har ca 95% av våra elever som går direkt till jobb, varje år, de senaste 14 åren. Samtliga elever läser entreprenörskap och driver UF-företag i åk 3. Även utlands-apl erbjuds eleverna och likaså möjligheten för lärare till att jobbskugga i ett annat land inom Erasmus-projekt.
Vi har valt att prioritera välutbyggd elevhälsa 5 speciallärare/specialpedagoger samt 5 heltidsmentorer.
Skolan ligger i Nacka Strand med närhet till såväl pendelbåtar/Waxholmsbåtar som bussar från Slussen samt Älta/Tyresö/Haninge.
Om du vill läsa mer, besök oss på www.praktiska.se/nacka
Ditt uppdragTjänsten är en ferietjänst på 100% med start 13/8-26. Du kommer att undervisa i engelska nivå 1 samt eventuellt nivå 2, och tillsammans med ytterligare 1 lärare i engelska kommer du att ingå i ett arbetslag bestående av såväl yrkeslärare som kärnämneslärare samt en speciallärare och en heltidsmentor. Du kommer tillsammans med din kollega undervisa på samtliga program då vi har helt blandade grupper i de gymnasiegemensamma ämnena. Vi ser dig som en viktig och drivande kraft för att, med eleverna i fokus och i samarbete med kollegor, utveckla såväl ämnet och undervisningen. Vi kommunicerar huvudsakligen genom StudyBee och vi arbetar i både Schoolsoft och Google-miljö genom delning av digitala dokument, kalendrar och planeringar.
Din profilVi söker dig som är legitimerad gymnasielärare i engelska. Kanske är du nyutexaminerad? Eller så har du flerårig erfarenhet. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Vi värdesätter din förmåga att möta eleverna utifrån deras kunskaper och behov, och att du identifierar dig med vår värdegrund och våra ledord. Våra elever längtar ut i arbetslivet och din största uppgift är att leda eleverna dit!
Var med och forma framtidens yrkesutbildning!Praktiska Gymnasiet är störst i Sverige inom gymnasial yrkesutbildning. Vi strävar efter att ge våra ungdomar bästa möjliga förutsättningar för att tidigt kliva ut i arbetslivet. Vi vet att en bra yrkesutbildning resulterar i jobb direkt efter gymnasiet, men också en framtidstro. Vi tar vår samhällsroll på största allvar och vår vision är att ge våra elever verktygen att vara med och förändra arbetsmarknaden mot det bättre. Vår vision speglas i vår värdegrund.
AMBITION handlar om att ha höga förväntningar på varandra och våra elever. Genom KRAFT samverkar vi tillsammans kring varje elev oavsett våra roller. GLÖD återspeglar vår stolthet kring det viktiga samhällsansvar vi som yrkesutbildare har i Sverige.
En yrkesutbildning öppnar möjligheter för att skapa sitt eget liv, vilket utvecklar samhället som helhet. Vi vill vara med och skapa samhällsnytta på detta sätt, för ungdomar som har siktet inställt på ett visst yrke, men även för ungdomar som inte ännu har en plan klar för sig.Vår roll är att visa vägen genom att inspirera och utbilda framtidens arbetskraft. Det är något som både samhället och våra elever vinner på.
Vi erbjuderVåra medarbetares hälsa och välmående är viktigt för oss. På våra skolor erbjuds därför medarbetare förmåner som friskvårdsbidrag, föräldralön och företagshälsovård.
Därutöver erbjuder Praktiska gymnasiet även internutbildningar för nyutexaminerade lärare, men även en hel del intern fortbildning och utbildning via Academy.
Läs mer om våra unika medarbetarerbjudanden här.ÖvrigtAnsök så snart som möjligt via vårt rekryteringssystem då urval och intervjuer sker löpande, dock senast 22/7. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsten, kontakta rektor Malin Bellander via mail malin.bellander@praktiska.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Om AcadeMediaPraktiska Gymnasiet ingår i AcadeMedia som är en av Nordens största privata utbildningsanordnare. Vi är verksamma i hela utbildningskedjan från förskola till vuxenutbildning. Våra medarbetare har olika uppdrag och kompetenser, men ett starkt gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Vi hjälper våra barn, elever och deltagare att utvecklas och att nå sina mål och vi letar därför efter dig som vill vara med och göra Sverige lite bättre. Läs gärna mer på www.academedia.se
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479)
131 41 NACKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Praktiska Gymnasiet Kontakt
Rekryterare
Malin Bellander malin.bellander@praktiska.se Jobbnummer
9974029