Gymnasielärare Ekonomiprogrammet
Hudiksvalls kommun, Lärandeförvaltningen / Gymnasielärarjobb / Hudiksvall Visa alla gymnasielärarjobb i Hudiksvall
2026-07-03
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Bromangymnasiet är en av landets största sammanhållna gymnasieskolor med 1400 elever och cirka 200 medarbetare, har ett brett utbud av program och inriktningar. Bromangymnasiet ska vara en mötesplats för elever där de genom ett aktivt lärande erövrar goda kunskaper och därmed en stark tro på framtiden.Publiceringsdatum2026-07-03Dina arbetsuppgifter
Undervisa i ekonomiska ämnen och eventuellt andra ämnen på ekonomiprogrammet.
• Mentorskap
• Klassföreståndare
• Motivera och leda eleverna till goda studieresultat, måluppfyllelse och kunskapsutveckling samt att följa upp elevernas utveckling, studieresultat samt närvaro.
• Aktivt bidra till skolans hela utveckling och ta ansvar för att verksamheten når sina mål.
Som person är du kreativ och öppen för nya idéer och synpunkter. Du är lojal, lyhörd och har hög ansvarskänsla.
Du tar egna initiativ och strukturerar arbetsuppgifter genom planering och prioritering samt håller deadlines. Du klarar av att hantera varierande arbetsuppgifter med periodvis hög arbetsbelastning och arbetstempo.
Du ska både kunna arbeta självständigt och i grupp. Du är lösnings orienterad, utan att ta genvägar. Du kommunicerar på ett tydligt sätt och har mycket goda kunskaper i svenska språket så väl i både i tal och som i skrift.Profil
Du är en legitimerad lärare med behörighet på gymnasial nivå att undervisa i företagsekonomi och andra ekonomiska ämnen. Vi ser gärna att du är legitimerad i andra ämnen. Du är en engagerad lärare med ett tydligt ledarskap som skapar trygghet i klassrummet. Du har erfarenhet av mentorskap och du har ett coachande förhållningssätt.
Om förvaltningen
Vi lär barn att läsa, räkna och upptäcka omvärlden. Här följer vi våra allra yngsta kommuninvånare från förskolan tills de tar studenten från gymnasiet. Genom vår vuxenutbildning kan man lära sig svenska som andraspråk, läsa enstaka kurser eller gå en längre utbildning. Med glädje, engagemang, delaktighet och på vetenskaplig grund vill vi öka kunskap, kreativitet, utveckling och lust att lära. Hos oss ska alla barn, unga och vuxna känna att de kan, vill och vågar! Tillsammans är vi lärandeförvaltningen – en del av Hudiksvalls kommun.
Funderar du på att flytta hit från en annan ort? Då kan det finnas möjlighet för dig att ansöka om 10 000 kr i flyttbidrag. Läs mer: hudiksvall.se/flyttbidrag
OBS: Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Intervjuer kan ske under pågående rekryteringsperiod.
Om Hudiksvalls kommun
Mitt i Sverige, vid den vackra hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun - eller kanske mer känt som Glada Hudik. Här lever 37 600 glada hudikbor, och mer än hälften av oss bor på landsbygden.
I Hudiksvalls kommun är avstånden korta till det mesta man vill göra och det man behöver, och du får tid över till det som är viktigt i livet. Här finns närhet till kontrastrika miljöer, ett aktivt föreningsliv och ett näringsliv med stor handlingskraft - många världsledande företag har sitt säte i vår kommun.
Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans är vi 3 800 medarbetare, inom 300 olika yrken, som varje dag jobbar för att skapa värde för dem vi är till för – våra kommuninvånare. Det är ett stort och viktigt uppdrag som ska genomsyras av trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet. På så sätt hjälps vi åt att bygga ett samhälle där alla människor är lika mycket värda.
Om din ansökan
Tänk på att inte skriva känsliga personuppgifter eller värderande information i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter vill vi att du ansöker genom att kontakta den rekryteringsansvariga som står i annonsen.
Din ansökan blir en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Läs mer om vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig: www.hudiksvall.se/jobbahososs Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hudiksvalls Kommun
(org.nr 212000-2379), https://www.hudiksvall.se/Sidor/Kommun-och-politik/Jobb-och-uppdrag/Lediga-jobb.html
Trädgårdsgatan 4 (visa karta
)
824 30 HUDIKSVALL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hudiksvalls kommun, Lärandeförvaltningen Kontakt
Paolo Rugolo paolo.rugolo@hudiksvall.se +4665019791 Jobbnummer
9992182