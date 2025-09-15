Gymnasielärare barn- och fritidsprogrammet, Midgårdsskolan
Midgårdsskolan är en gymnasieskola i Umeå med cirka 800 elever.
Vi erbjuder tre högskoleförberedande program, introduktionsprogram samt anpassad gymnasieskola. Vår verksamhet präglas av trygghet, kreativitet och höga ambitioner - både för elever och personal. Midgårdsskolan är en plats för kunskap och kultur, där våra ledord Våga, Skapa, Väx genomsyrar allt vi gör.
Hösten 2026 utökar vi vår verksamhet med Barn- och fritidsprogrammet, inriktning Pedagogiskt och socialt arbete. Utbildningen fokuserar på människors behov, utveckling och rättigheter, med pedagogik och socialt arbete som centrala ämnen. Skapande och problemlösning är viktiga inslag i alla våra utbildningar, och genom ämnen som musik och bild får eleverna utveckla sin kreativa kompetens och lära sig att använda estetiska uttryck som en del av det pedagogiska och sociala arbetet.Publiceringsdatum2025-09-15Arbetsuppgifter
Vi söker dig som är gymnasielärare i Barn- och fritidsämnen och som vill vara med och bygga upp programmet från grunden. I uppstartsfasen kommer du bland annat att:
Etablera samarbete med branschen för att skapa relevanta praktikplatser
Samverka med estetiska ämneslärare för att integrera skapande och estetiska uttryck i utbildningen
Utveckla lärmiljöer som främjar lärande och kreativitet
Vid programstart hösten 2026 kommer du att vara mentor och karaktärsämneslärare för årskurs 1. Du har ett helhetsperspektiv på elevernas utbildning och arbetar nära kollegor i gymnasiegemensamma ämnen för att tillsammans skapa ett starkt arbetslag. Du ansvarar för karaktärsämnena och det arbetsplatsförlagda lärandet.
Om dig
Vi söker en erfaren, utbildad och engagerad gymnasielärare, gärna med behörighet inom Barn- och fritidsämnen som vill vara med och utveckla Barn- och fritidsprogrammet med inriktning pedagogiskt och socialt arbete. Du har god kännedom om branschen, gärna etablerade kontakter, och ett genuint intresse för undervisning.
Du är lösningsfokuserad, lyhörd och initiativrik, med eleven i fokus. Du har en helhetssyn på lärande och trivs med att samarbeta med andra lärare och elevhälsoteam. Erfarenhet av digitala verktyg i undervisningen är meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet - vi söker dig som är flexibel, pedagogiskt insiktsfull och van att möta olika elevers behov.
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 medarbetare. Kommunen har cirka 440 chefer och verksamheten är indelad i åtta förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?
Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Umeå kommun ingår i tre förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska www.umea.se/minoriteter.
Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Ta del av våra förmåner https://umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html
