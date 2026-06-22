Gymnasielärare - matematik
Edukatus Alliance AB / Gymnasielärarjobb / Norrköping Visa alla gymnasielärarjobb i Norrköping
2026-06-22
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Vi är en personlig gymnasieskola i Norrköping, Yrkesgymnasiet med starkt fokus på lärande, trygghet och engagemang. Hos oss får du arbeta i en lugn och välkomnande miljö där eleverna står i centrum – och där du som lärare ges utrymme att utvecklas tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor. Vi har en lång tradition av kunskapsutveckling, och arbetar varje dag för att ge våra elever bästa möjliga förutsättningar att lyckas – både i skolan och i livet.Publiceringsdatum2026-06-22Beskrivning
Yrkesgymnasiet, söker en inspirerande gymnasielärare i matematik för att stärka vårt team och erbjuda våra elever en utmanande och inspirerande utbildning. Vi ser ämneskombination med natukunskap som en fördel.
Bli en del av vårt kompetenta team i Yrkesgymnasiet, Norrköping och bidra till en trygg och positiv lärmiljö.
Vi söker dig som:
Vill lära ut om dina ämnesområden på ett inspirerande sätt och har gedigen ämneskompetens inom matematik. Vi ser ämneskombination med naturkunskap som en fördel.
Håller dig uppdaterad om det senaste inom ditt ämnesområde och vill lära ut på ett verklighetsnära och ämnesintegrerat tillvägagångssätt
Vill skapa en inspirerande och anpassad undervisning som utmanar och utvecklar eleverna samt bygger förtroendefulla relationer med både elever och kollegor. Vi ser infärgning och samverkan med yrkeslärare som en bidragande faktor för att inspirera eleverna inom matematik.
Planerar, dokumenterar och genomför din undervisning i enlighet med de anvisningar som regleras genom styrdokument för gymnasieskolan i Skolverkets kursplaner.Kvalifikationer
Du har lärarexamen och lärarlegitimation samt gedigen ämneskompetens inom matematik.
Vill du vara med och göra skillnad och ha en betydelsefull roll i en organisation som ständigt utvecklas? Varmt välkommen in med din ansökan så att vi får tillfälle att berätta vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig.
För slutlig anställning tillämpar vi enbart ett skriftligt förfarande där anställningsavtal tecknas digitalt av båda parter. Vi vill också upplysa att anställningen omfattas av krav enligt skollagen vilket medför att arbetssökande ska uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister innan vi som arbetsgivare kan ingå slutlig anställning. Vi uppmuntrar därför dig som söker att i direkt anslutning till att du skickar in din ansökan beställa ett utdrag från belastningsregistret. Blanketten för att beställa utdraget hittar du via polisen.se.
Vi undanber oss kontakter med rekryterare och annonsförmedlare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7950122-2064388". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Edukatus Alliance AB
(org.nr 556613-9290), https://edukatus.teamtailor.com
Södra Promenaden 60 (visa karta
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602 39 NORRKÖPING Arbetsplats
Edukatus Alliance Jobbnummer
9973210