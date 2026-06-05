Gymnasiebetyg spelar ingen roll här - Driv gör det

Svenska Alarm Gruppen AB / Säljarjobb / Malmö
2026-06-05


Visa alla säljarjobb i Malmö, Burlöv, Lomma, Staffanstorp, Vellinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Svenska Alarm Gruppen AB i Malmö, Burlöv, Lomma, Staffanstorp, Vellinge eller i hela Sverige

Vi söker dig som student som vill göra en aktiv sommar.

Som är redo att visa vad du går för. För rätt person finns inga tak: varken på provisionen eller på hur snabbt du kan ta nästa steg.

Hos Svenska Alarm besöker du privatpersoner och guidar dem till rätt larmlösning. Du får full utbildning från start, en tydlig struktur att luta dig mot och kollegor som backar upp dig längs vägen.

Vi investerar i dig – Säljskola i världsklass

Du får en strukturerad utbildning i modern försäljning – kommunikation, säljpsykologi och affärsmannaskap – kombinerat med specialistkompetens inom säkerhetsförsäljning. Kunskaper som öppnar dörrar långt utanför den här rollen.

Vi erbjuder
Mållön 35 000–55 000 kr – fast lön + provision utan tak
Bil eller milersättning
Heltid, mån–fre
Chans till fast anställning för dig som trivs och vill stanna
Kollegor som backar upp dig – här hjälper alla varandra utan att någon behöver be om det
Heltid | 09:00-18:00 | Start omgående

Du passar här om du
Trivs med att möta nya människor och bygga förtroende snabbt
Gillar friheten i att planera din egen dag
Tar ansvar för din egen utveckling och dina egna resultat
Kommunicerar obehindrat på svenska
Vi letar efter driv – inte meriter. Sommaren är din chans att bevisa det.

Vi jobbar aktivt med mångfald och välkomnar särskilt kvinnor att söka – säkerhetsbranschen behöver fler röster.

Ansök idag – vi intervjuar löpande.



Svenska Alarm är en specialist på smarta larm. Bolaget startade 2009 och växer nu väldigt snabbt. Vi kommer nära kunden med våra lokala kontor. Svenska Alarm är medlemmar i Säkerhetsbranschen, SSF Stöldskyddsföreningen och Brandskyddsföreningen. Vi har även blivit DI-Gasellföretag tre år i rad. Vi är ett ledande företag på smarta larm för privatpersoner och företag. https://www.svenskaalarm.se/jobba-hos-oss/

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Svenska Alarm Gruppen AB (org.nr 556792-8402)
Box 21049 (visa karta)
200 21  MALMÖ

Arbetsplats
Svenska Alarm

Kontakt
Rekrytering & Utbildningsansvarig
Eric Edsvärd
eric@svenskaalarm.se
0770 - 112 060

Jobbnummer
9949024

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