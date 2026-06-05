Gymnasiebetyg spelar ingen roll här - Driv gör det
Svenska Alarm Gruppen AB / Säljarjobb / Malmö Visa alla säljarjobb i Malmö
2026-06-05
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svenska Alarm Gruppen AB i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
Vi söker dig som student som vill göra en aktiv sommar.
Som är redo att visa vad du går för. För rätt person finns inga tak: varken på provisionen eller på hur snabbt du kan ta nästa steg.
Hos Svenska Alarm besöker du privatpersoner och guidar dem till rätt larmlösning. Du får full utbildning från start, en tydlig struktur att luta dig mot och kollegor som backar upp dig längs vägen.
Vi investerar i dig – Säljskola i världsklass
Du får en strukturerad utbildning i modern försäljning – kommunikation, säljpsykologi och affärsmannaskap – kombinerat med specialistkompetens inom säkerhetsförsäljning. Kunskaper som öppnar dörrar långt utanför den här rollen.
Vi erbjuder
Mållön 35 000–55 000 kr – fast lön + provision utan tak
Bil eller milersättning
Heltid, mån–fre
Chans till fast anställning för dig som trivs och vill stanna
Kollegor som backar upp dig – här hjälper alla varandra utan att någon behöver be om det
Heltid | 09:00-18:00 | Start omgående
Du passar här om du
Trivs med att möta nya människor och bygga förtroende snabbt
Gillar friheten i att planera din egen dag
Tar ansvar för din egen utveckling och dina egna resultat
Kommunicerar obehindrat på svenska
Vi letar efter driv – inte meriter. Sommaren är din chans att bevisa det.
Vi jobbar aktivt med mångfald och välkomnar särskilt kvinnor att söka – säkerhetsbranschen behöver fler röster.
Ansök idag – vi intervjuar löpande.
Svenska Alarm är en specialist på smarta larm. Bolaget startade 2009 och växer nu väldigt snabbt. Vi kommer nära kunden med våra lokala kontor. Svenska Alarm är medlemmar i Säkerhetsbranschen, SSF Stöldskyddsföreningen och Brandskyddsföreningen. Vi har även blivit DI-Gasellföretag tre år i rad. Vi är ett ledande företag på smarta larm för privatpersoner och företag. https://www.svenskaalarm.se/jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Alarm Gruppen AB
(org.nr 556792-8402)
Box 21049 (visa karta
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200 21 MALMÖ Arbetsplats
Svenska Alarm Kontakt
Rekrytering & Utbildningsansvarig
Eric Edsvärd eric@svenskaalarm.se 0770 - 112 060 Jobbnummer
9949024