Gymnaiselärare i matematik 65%
Edukatus Alliance AB / Gymnasielärarjobb / Malmö Visa alla gymnasielärarjobb i Malmö
2026-06-28
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Affärsgymnasiet i Malmö är en entreprenöriell och nära plats att växa på. Med fokus på ekonomi, företagande och vidare studier, erbjuder vi en kvalitativ utbildning med ett starkt globalt perspektiv. Våra elever får arbeta verklighetsnära genom UF-företag och case, i kombination med engagerade lärare och nätverkande skolor. Vi genomsyras av stark skolanda, värdskap och personlig utveckling och att förberedda elever som blir morgondagens ledare och entreprenörer.
Affärsgymnasiet i Malmö är en spännande och dynamisk skola mitt i centrum av Malmö och erbjuder en utbildning som förbereder våra elever för vidare studier, framgång inom entreprenörskap och ledarskap. Vi söker nu efter en lärare i matematik som vill vara med och bidra till att ge våra elever en utbildning av hög kvalitet. Vi befinner oss nu i en viktig utvecklingsfas där din medverkan är betydelsefull och gör en nysatsning på många områden. Hos oss får du chansen att växa professionellt och bidra till skolans utveckling mot våra fastställda mål. Vi arbetar kollegialt och i nära samarbete med branscher och organisationer utanför skolan, samt med hög delaktighet för såväl personal som elever.
Tjänsten är en visstidsanställning på 65% men med möjlighet till förlängning, heltid och tillsvidare över tid.
Vi söker dig som:
• Vill lära ut om dina ämnesområden på ett inspirerande sätt och har god ämnes- och pedagogisk kompetens.
• Är engagerad i dina ämnes roll i samhället och kommunicerar detta till eleverna.
• Håller dig uppdaterad om det senaste inom dina ämnesområde och vill lära ut på ett verklighetsnära och ämnesintegrerat tillvägagångssätt
• Vill skapa en inspirerande och anpassad undervisning som utmanar och utvecklar eleverna samt bygger förtroendefulla relationer med både elever och kollegor.
• Planerar, dokumenterar och genomför din undervisning i enlighet med de anvisningar som regleras genom styrdokument för gymnasieskolan i Skolverkets kursplaner.
• Vara med och skapa en modern och nytänkande skolmiljö
• Genom din undervisning vill du väcka framtidstro och nya idéer hos dina elever.Publiceringsdatum2026-06-28Kvalifikationer
Du har lärarexamen och lärarlegitimation i matematik, samt gedigen ämneskompetens.
Som person är du trygg, nyfiken och har du förmåga att skapa goda relationer med ungdomar och unga vuxna. Du har ett pedagogiskt förhållningssätt, är en förebild och du har god kommunikationsförmåga. Arbetet förutsätter att du är strukturerad, engagerad och har förmåga att ta tag i saker och slutföra påbörjade ärenden. Du trivs med ett arbete med höga krav på samarbetsförmåga, lyhördhet och självständighet.
Vill du vara med och göra skillnad och ha en betydelsefull roll i en organisation som ständigt utvecklas? Varmt välkommen in med din ansökan så att vi får tillfälle att berätta vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande, ansök därför så snart som möjligt. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald. Vänligen bifoga din lärarlegitimation i ansökan.
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt från bemanningsföretag och andra externa aktörer.
För slutlig anställning tillämpar vi enbart ett skriftligt förfarande där anställningsavtal tecknas digitalt av båda parter. Vi vill också upplysa att anställningen omfattas av krav enligt skollagen vilket medför att arbetssökande ska uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister innan vi som arbetsgivare kan ingå slutlig anställning.
Vi uppmuntrar därför dig som söker att i direkt anslutning till att du skickar in din ansökan beställa ett
"utdrag från belastningsregistret". Blanketten för att beställa utdraget hittar du via polisen.se. Vi undanber oss kontakter med rekryterare och annonsförmedlare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7981896-2074387". Arbetsgivare Edukatus Alliance AB
(org.nr 556613-9290), https://edukatus.teamtailor.com
Stora Nygatan 52 (visa karta
)
211 37 MALMÖ Arbetsplats
Edukatus Alliance Jobbnummer
9982168