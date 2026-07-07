Gymdisplay - B2B Account Manager
Lifestyle Media Partner Sverige AB / Säljarjobb / Norrköping Visa alla säljarjobb i Norrköping
2026-07-07
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Hjälp företag att synas där människor investerar i sin hälsa!
Vi hjälper företag att nå en aktiv och köpstark målgrupp genom digital annonsering på gymanläggningar runt om i Sverige, där människor investerar i sin hälsa, sitt välmående och sin livsstil.
Våra skärmar är placerade i miljöer där människor vistas regelbundet, vilket ger företag en unik möjlighet att synas nära målgruppen i vardagen.
Nu söker vi en Account Manager som vill utvecklas inom försäljning, bygga långsiktiga kundrelationer och bli en del av vår fortsatta tillväxt.
Om rollen
Som Account Manager får du ansvar för hela affären, från första kontakt till långsiktigt samarbete. Du bygger upp din egen kundportfölj och hjälper företag att skapa synlighet mot en engagerad målgrupp genom våra digitala skärmar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Identifiera och kontakta nya företagskunder.
Presentera våra digitala annonslösningar via telefon, digitala möten och e-post.
Identifiera kundernas behov och föreslå relevanta marknadsföringslösningar.
Ta fram offerter, förhandla och driva affärer till avslut.
Bygga upp och utveckla långsiktiga kundrelationer.
Arbeta mot uppsatta mål med stöd av coachning och kontinuerlig utveckling.
Vi söker dig som
Vi tror att du trivs i en roll där du får ta eget ansvar, skapa nya affärer och utveckla långsiktiga relationer.
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du:
Är kommunikativ och känner dig trygg i dialog med beslutsfattare.
Har ett starkt eget driv och arbetar målmedvetet för att skapa resultat.
Är uthållig och ser möjligheter även när du möter motgångar.
Har flytande kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Tidigare erfarenhet av B2B-försäljning och idrottsbakgrund är meriterande, liksom ett intresse för träning, hälsa eller marknadsföring.
Vi erbjuder
Hos oss blir du en del av en nordisk mediekoncern där utveckling och engagemang står i fokus.
Du får:
Garantilön kombinerat med provision utan tak.
En strukturerad introduktion och löpande coachning.
Goda möjligheter att utvecklas inom försäljning och affärsutveckling.
En arbetsplats med stark teamkänsla och korta beslutsvägar.
Säljtävlingar, aktiviteter och interna utvecklingsmöjligheter.
En arbetsgivare som är certifierad som Great Place to Work.Publiceringsdatum2026-07-07Om företaget
StudentDisplay är en del av Lifestyle Mediapartner: en nordisk mediekoncern med specialistkompetens inom digital annonsering.
Genom våra digitala skärmar på bland annat gymanläggningar hjälper vi företag att nå en aktiv och köpstark målgrupp i miljöer där människor spenderar tid och fattar köpbeslut.
Vi fortsätter att växa och söker nu fler engagerade medarbetare som vill vara med och utveckla både våra kunders affärer och vår verksamhet.
Placering: Eskilstuna (HK) eller Norrköping
Anställningsform: 6 mån provanställning med möjlighet till tillsvidareanställning
Arbetstid: Heltid, Måndag–torsdag 08.00–17.00, fredag 07.30-15:40
Lön: Garantilön samt provision utan tak
Tillträde: Enligt överenskommelse
Låter det här som en roll för dig?
Skicka in din ansökan redan idag. Vi arbetar med löpande urval och ser fram emot att lära känna dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lifestyle Media Partner Sverige AB
(org.nr 559037-3527), https://www.lifestylemedia.se/
Vattengränden 2 (visa karta
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602 22 NORRKÖPING Arbetsplats
StudentDisplay Norrköping Jobbnummer
9995531