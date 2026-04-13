Gyllenforsskolan söker speciallärare/specialpedagog
I tjänsten som speciallärare/specialpedagog förväntas du arbeta utifrån ett relationellt perspektiv med särskilt fokus på hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbete. Du har en central roll i att stötta och handleda lärare i utvecklingen av en undervisning som ger alla elever, oavsett bakgrund och förutsättningar, möjlighet till en likvärdig utbildning i enlighet med gällande styrdokument.Uppdraget innebär undervisning av elever enskilt och i grupp, i årskurserna F-3. Fokus ligger på att stärka elevers kunskapsutveckling samt utveckla språk-, läs- och skrivförmåga. Arbetet sker i nära samverkan med elevhälsan och omfattar att följa, analysera och dokumentera elevers progression i lärandet.Du arbetar praktiskt med riktade stödinsatser och ansvarar, tillsammans med klasslärare och elevhälsa, för pedagogiska kartläggningar och utredningar, upprättande och uppföljning av åtgärdsprogram samt genomförande av screeningar. Resultat analyseras både på individ- och gruppnivå och ligger till grund för utveckling av undervisning och lärmiljöer.I rollen ingår även en konsulterande och handledande funktion gentemot kollegor, elevhälsa och skolledning. Du har många kontaktytor och samverkar regelbundet med elever, vårdnadshavare samt vid behov externa aktörer såsom Habiliteringen och BUP. Särskilt fokus ligger på elever i behov av särskilt stöd inom språk-, läs- och skrivutveckling samt neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Publiceringsdatum2026-04-13Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Behörighet att undervisa i årskurs F-3
Lärarlegitimation
Speciallärarexamen med inriktning språk-, läs- och skrivutveckling eller Specialpedagogexamen
Dokumenterad erfarenhet av läraryrket
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenskaDina personliga egenskaper
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är självgående, strukturerad och har förmåga att prioritera i perioder med högt tempo. Du är lugn, lyhörd och kommunicerar på ett professionellt och konstruktivt sätt i mötet med elever, kollegor och vårdnadshavare. Du har lätt för att skapa förtroendefulla relationer och visar god förståelse för elevers olika sätt att ta till sig kunskap.Vi värdesätter också kreativitet, nytänkande och en vilja att omsätta idéer i praktiken. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet samt din förmåga att samarbeta och bidra till verksamhetens utveckling. Ditt medarbetarskap präglas av ansvarstagande, lösningsfokus och ett professionellt bemötande med hög kvalitet och service.Registerkontroll enligt lag tillämpas för alla som erbjuds anställning inom verksamheter med regelbunden kontakt med barn och ungdomar. Vill du vara en del av vår fortsatta utveckling? Välkommen med din ansökan!
I Gislaveds kommun är heltid en rättighet och därför annonseras lediga tjänster* på heltid. När verksamheten kan tillgodose deltid är det givetvis en möjlighet. *tjänster som är kortare än 3 månader samt vissa befattningar kan undantas. Inför rekryteringsarbetet har Gislaveds kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gislaveds kommun
(org.nr 212000-0514), http://www.gislaved.se
332 30 GISLAVED Arbetsplats
Gislaved Kontakt
Päivi Linde 0371-85112 Jobbnummer
9849125