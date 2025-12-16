Guteskolans fritids söker personal
2025-12-16
Är du vår nya pedagog på Guteskolan fritids?
Vi söker en vikarierande pedagog på 100% till fritids med start enligt överenskommelse till Guteskolans grundskoleverksamhet.
Som pedagog kommer du att vara resurs och arbeta inom fritidsverksamheten på grundskolan.Publiceringsdatum2025-12-16Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta på fritids och har utbildning som pedagog inom fritidshem.
Som person söker vi dig som är flexibel och har lätt för att samarbeta. Du är bra på att kommunicera och kan entusiasmera både elever och kollegor. Vi vill att du trivs med att arbeta både självständigt och i arbetslag.
För att lyckas i rollen behöver du trivas med att arbeta med ungdomar och vara engagerad i deras skolupplevelse och undervisning. Vi ser att du har en god förmåga att möta varje elev utifrån olika förutsättningar och behov. Du behöver kunna vara strukturerad och tydlig samtidigt som du är lyhörd.
Mycket av arbetet sker tillsammans med kollegor, så samarbete och erfarenhetsutbyte kommer vara en viktig del i det dagliga jobbet.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Om Guteskolan
Guteskolan är en fristående grundskola inom Guteskolan AB. Vi startade 2007. Guteskolan AB har idag ca. 350 elever i grundskolan, 250 elever på gymnasienivå och 130 barn i förskolan.
All eventuell vinst som Guteskolan AB gör återinvesteras till fullo i verksamheten.
Atmosfären och stämningen på skolan är avslappnad och trevlig, vilket är en av anledningarna till att relationen mellan lärare och elever är så god.
Guteskolans grundskola har rörelse och hälsa som profli samt satsar extra på läsning i alla stadier. Alla elever bjuds på frukost och har extra rörelse varje dag. Schemaläggning sker i block vilket innebär längre lektionspass i varje ämne.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: joakim.sahlsten@guteskolan.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Guteskolan AB
(org.nr 556704-4267), http://www.guteskolan.se
Broväg 8 A (visa karta
)
621 40 VISBY Arbetsplats
Guteskolan Grundskola och Gute Försk Kontakt
Rektor, Guteskolan
Anna Engström anna@guteskolan.se 0768894599, 0703039936 Jobbnummer
9646012