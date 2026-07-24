Gullig kille med krävande NPF diagnoser
God Omsorg och Ledsagning i Storstockholm AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Lidingö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Lidingö
2026-07-24
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, Solna
, Stockholm
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
God Omsorg - en del av God assistans, bedriver avlösarservice och ledsagarservice för kunder i vissa kommuner. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom bland annat assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godomsorg.se
Om uppdraget:
11-årig kille väldigt mycket spring i benen. Har en grav IF Intellektuell funktionsnedsättning, är mer som en 6-åring intellektuellt. Har även autism och ADHD.
Behöver ständig passning då han inte förstår risker. Behöver hjälp i alla moment i sin vardag.
Har inget verbalt tal, kommunicerar med ljud, enstaka ord, gråt eller kroppsspråk
Tycker om att vara utomhus, åka sin vagn och gå till lekparken.Publiceringsdatum2026-07-24Kvalifikationer
Familjen vill ha en kvinnlig avlösare. Du måste ha god erfarenhet av ovan nämnda diagnoser och att jobba med barn med NPF diagnoser.
Du behöver ha god fysik, vara kvicktänkt och ligga lite "steget före" pojken.
Meriterande om du jobbar eller har jobbat inom med barn med särskilda barn.
Om tjänsten:
16 tim/månad. Updraget är mestadels helger men kan ibland även ske en vardageftermiddag c a 3 tim/tillfälle.
Tillträde snarast.
Som avlösare avlastar du anhöriga till exempelvis ett barn med en funktionsnedsättning i hemmet eller närområdet. Det kan vara för att föräldrarna ska få lite egen tid med andra syskon.
Enligt lagen om registerkontroll och God Omsorgs policy ska den som arbetar med minderåriga uppvisa ett utdrag ur polisens brotts- och misstankeregister innan anställning. Du beställer själv registerutdraget enligt LSS från polisen, blankett finner du här:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare God Omsorg och Ledsagning i Storstockholm AB
(org.nr 559117-7711)
A019 (visa karta
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190 91 ROSERSBERG Arbetsplats
God Omsorg Jobbnummer
10011320