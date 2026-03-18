Guldbolaget söker en Guldsmed
Vill du arbeta som Guldsmed i en varierad roll? Ser du dig själv i ett dynamiskt företag där hantverkstradition och teknik går hand i hand för att skapa vackra smycken? Sök då gärna till vårt härliga team!
Om jobbet
Vi söker en medarbetare till vår guldsmedsavdelning. Du välkomnas in i en härlig grupp där du får möjlighet att skapa mervärde för hela verksamheten.
I denna roll varvas traditionellt guldsmedsarbete med infattning av stenar. Vi är i en spännande utvecklingsfas och söker dig som vill vara med och utveckla både teamet och företaget. Som guldsmed på Guldbolaget arbetar du nära övrig produktionspersonal för att utveckla och optimera våra tillverkningsprocesser.
Tjänsten innehåller många delar och vi utbildar dig efterhand på de delar du tidigare inte varit i kontakt med. Vårt mål är alltid att flera ska besitta viktiga grundläggande kunskaper i vår verksamhet så att vi alltid kan hjälpas åt.
Arbetet är förlagt vardagar, heltid mellan 07.00-16.00. Du kommer arbeta från produktionen i Bergkvara.
Om dig
Du som söker bör känna igen dig i egenskaperna pigg, engagerad, en vilja att ta ansvar och tycker om utveckling. Du uppskattar att vara en del av ett team och gillar samarbete för att uppnå gemensamma mål.
Som person ser vi gärna att du är ansvarstagande, flexibel och kan hantera föränderliga situationer med lugn. Du kommunicerar tydligt och är öppen för feedback. Dessutom vågar du komma med idéer och gillar att hitta lösningar. Det är viktigt att du är noggrann och strukturerad, med ett öga för både viktiga detaljer och helheten i ditt arbete.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Slutbetyg från gymnasieutbildning
Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
Guldsmedsutbildning alternativt har stor erfarenhet inom detta hantverk.Om företaget
Guldbolaget är en av landets ledande tillverkare av ringar och andra smycken. Våra kunder är butiker och varumärken i Sverige, Norden och Europa.
Guldbolagets produktion är en kombination av branschens bästa maskiner och traditionell hantverkskunskap. Målet är alltid att tillverka en produkt av förstklassig kvalitet på bästa sätt och vi söker ständigt nya lösningar.
Sunda värderingar genomsyrar företaget. Vi är en platt organisation som bygger på allas ansvar och engagemang. Vi hjälps åt och "hugger i" där det behövs. Vi erbjuder en härlig arbetsplats med högt i tak som värnar om varandra.
Kreativa tankar, exakta rörelser och varsam hantering är guldsmedens viktigaste verktyg. Vi för traditionen vidare. Vår kombination av hantverkskunskap och modern teknik gör utvecklingsfasen enkel, från idé till verklighet.
Bra att veta
Anställningen är en visstidsanställning på ett år med goda chanser till förlängning och tillsvidareanställning. Tillträde enligt överenskommelse och individuell lönesättning.
Känner du att detta kan vara rätt jobb för dig?
Maila din ansökan med CV och Personligt brev till info@guldbolaget.se
. Märk din ansökan med "Guldsmed". Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta VD Patrik Rejneborg på 0486-20987. För ytterligare information se www.guldbolaget.se
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29
E-post: info@guldbolaget.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Guldsmed".
Detta är ett heltidsjobb.
http://www.guldbolaget.se
Guldbolaget
9804364