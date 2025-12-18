Guider till Strömsholms slott sommaren 2026
2025-12-18
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
, Hallstahammar
, Strängnäs
, Ekerö
, Stockholm
Som medarbetare vid Kungliga Hovstaternas avdelning för publik verksamhet spelar du en avgörande roll i att bidra till besökarens upplevelse av det kungliga kulturarvet. Oavsett om du säljer biljetter, vaktar besöksmålet eller expedierar kunder i butikerna har du besökaren i fokus och ser till att de får en förstklassig upplevelse.
Vi söker engagerad personal till Strömsholms slott inför sommarsäsongen 2026.
I rollen som guide hälsar du våra besökare välkomna på ett varmt och vänligt sätt. Du skapar en minnesvärd och trygg upplevelse för besökaren genom att säkerställa att förhållningsregler och säkerhetsrutiner följs noggrant. I rollen ingår vakthållning och kontroll av besöksflöden i besöksmålens publika delar, liksom försäljning och biljettkontroll i entréerna. Du har en aktiv roll i det publika säkerhetsarbetet och är tillgänglig för att svara på besökarnas frågor.
Som guide levandegör du det kungliga kulturarvet med stor berättarglädje i visningar på svenska och engelska anpassade efter gruppernas önskemål och förutsättningar.
Kvalifikationer
• Anställning vid Kungliga Hovstaterna förutsätter att du är minst 18 år.
• Du uttrycker dig väl på svenska och engelska då det krävs i det dagliga arbetet.
• För att söka som guide kräver vi att du har högskolepoäng i historia, konstvetenskap eller motsvarande
• Meriterande är tidigare erfarenhet av arbete med värdskap, publikt säkerhetsarbete och arbete i serviceyrken liksom ytterligare språkkunskaper.
Personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Viljan att ge bra service är naturlig för dig. Du har ett intresse av att ta kontakt och bemöta besökare och kunder. Du har stor ansvarskänsla, är lyhörd, flexibel, stresstålig och kan snabbt ställa om mellan de uppgifter som du tilldelas. Vidare fungerar du bra i grupp, har ett högt säkerhetsfokus och är lösningsorienterad.
Övrigt om tjänsten
• Tjänsten är en tidsbegränsad anställning på deltid.
• Obligatorisk utbildning ingår innan säsongen startar.
• Arbetstiden är förlagd dagtid enligt rullande schema med tjänstgöring vardagar och helger, utifrån verksamhetens behov.
• Tjänstgöring kan komma att ske på ett eller flera av våra besöksmål.
• Du arbetar längre sammanhängande perioder. Ledigheter kan inte beviljas under anställningsperioden.
• Lön enligt gällande avtal.
• De fackliga organisationerna representeras av Saco-S, Seko och OFR/S.
Ansökan
Välkommen med din ansökan innehållande CV och personligt brev senast den 25 januari 2026. Urval sker löpande och vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Innan beslut om anställning fattas genomförs säkerhetssamtal och referenstagning.
Mer information om tjänsten
För ytterligare information om rekryteringsprocessen eller tjänsterna är du välkommen att kontakta Gruppchef Isabella Löfgren. Nås via växelnumret 08-402 60 00.
Fackliga representanter:
Katarina Burman, Seko, 08-402 60 00, Anita Söderlind, Saco, 08-402 60 00
Kungl. Hovstaterna är den organisation som bistår Statschefen och den Kungliga familjen i deras officiella åtaganden samt i deras arbete i stiftelser med samhällsnyttig verksamhet. Hovstaterna har även till uppgift att visa, vårda och förvalta det kulturarv som är förbundet med monarkin. Kungl. Hovstaterna har ca 290 tillsvidareanställda och därutöver ett stort antal tillfälligt anställda för olika uppdrag och säsongsanställningar. Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund.
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-25
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 202100-3484), https://www.kungahuset.se/ovrigt/ovrigt/ledigabefattningar.106.3349628b155104ecc341269.html Arbetsplats
Kungl. Hovstaterna Jobbnummer
9653845