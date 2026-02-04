Guider och butikssäljare
Stift Drottningholms Slottsteater / Resevärdsjobb / Ekerö Visa alla resevärdsjobb i Ekerö
2026-02-04
, Botkyrka
, Salem
, Södertälje
, Huddinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stift Drottningholms Slottsteater i Ekerö
Drottningholms Slottsteater söker visnings- och butikspersonal för säsongen 2026.
Guide
Som guide förevisar du teaterns publika delar genom guidade turer, temavisningar, gruppvisningar samt barn- och familjeaktiviteter.
Tillsammans med ett kvalificerat team är du med och levandegör det förflutna samtidigt som du presenterar vårt konstnärliga och pedagogiska arbete för allmänheten.
Du undervisar på ett levande och initierat sätt om husets historia, konst och verksamhet.
Du förväntas kunna hantera större och mindre sällskap och leda dessa grupper genom det historiska huset. För detta krävs stor ansvarskänsla och social förmåga.
I arbetet förekommer lunchavlösning i museibutiken Teaterboden.
Butikspersonal
Som butikspersonal i vår museibutik säljer du biljetter och presentartiklar och ger information om vår verksamhet och Världsarvet Drottningholm. I arbetet ingår lagerarbete, varumottagning, prismärkning och inventering och städning.
Här är det mycket önskvärt att du förutom erfarenhet av kassahantering och försäljning har ett gott kundbemötande med en naturlig förmåga och glädje i att entusiasmera och hjälpa besökare att hitta den unika souvenir som bäst hjälper dem att minnas sitt besök på teatern.
Arbetets omfattning
I rekryteringsprocessen prioriterar dig som kan arbeta hela perioden maj-september. Specificera din tillgänglighet i din ansökan.
För att få anställning krävs att du kan delta i två utbildningsdagar april (9.00-16.00 den 23 april för samtliga och 9.00-16.00 den 24 april för guider) samt en obligatorisk brandövning för samtliga 17.00-21.00 den 27 april 2026.
Arbete sker även helger, helgdagar och kvällar. Kollektivavtal finns. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-09
E-post: jobb@dtm.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Guide och butikssäljare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stift Drottningholms Slottsteater
, http://www.dtm.se
Drottningholm 6 (visa karta
)
178 93 DROTTNINGHOLM Arbetsplats
Drottningholms Slottsteater Kontakt
Shahin Hajbarati jobb@dtm.se 073-866 68 86 Jobbnummer
9721680