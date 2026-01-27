Guide vid Kosta Glasbruk - Ferie
2026-01-27
, Emmaboda
, Tingsryd
, Växjö
, Nybro
, Nybro
, Helsingborg
, Höganäs
, Kungsbacka
Om jobbet
Vi söker dig som har ett brinnande intresse för glashantverk och vill förvalta kulturarvet som lever kvar genom glasproduktionen i Kosta. Här erbjuds du ett omväxlande arbete med glas och människor på ett av Sveriges äldsta glasbruk.
Du kommer tillsammans med ditt arbetslag arbeta med att ta hand om våra besökare och publik.
Arbetet innebär försäljning, ta emot besökare i vårt galleri och glashytta, samt ta hand om våra guidade turer där du ansvarar för att delge information och historia om platsen och hantverket.
Du tar hand om att boka in kunder och besökare i vårt bokningssystem på olika glasupplevelser som vi erbjuder.
Arbetet sker under både vardagar och helger. Kvällar kan förekomma.
Ta chansen att jobba i en omväxlande miljö i hjärtat av glasriket, i Kosta!

Dina arbetsuppgifter
I rollen som guide är dina huvudsakliga uppgifter att:
Ge ett professionellt, serviceinriktat och välkomnande bemötande till våra kunder och besökare.
Ansvara för administrativa uppgifter såsom försäljning, hantering av e-post och telefon, ta emot och hantera bokningsförfrågningar samt följa upp dagliga bokningar.
Presentera våra pågående konstglasutställningar för kunder och besökare.
Guida besökare och resegrupper genom Kostas långa hantverkshistoria. I rollen förmedlar du kunskap med relevanta termer och begrepp kopplade till glashantverket i samband med demonstrationer, gallerivisningar och visningar av vår glasproduktion.
I tjänsten ingår även viss hantering av frakt samt utlämning av glas till kund.
Kompetens och kvalifikationer
Vi ser att du empatisk, prestigelös, glad, positiv och utåtriktad i ditt bemötande, med en vilja att bidra till att skapa en bra upplevelse för alla våra besökare.
Du ansvarar för genomförandet av upplevelserna och att arbetsuppgifterna hos oss sker på ett professionellt sätt.
Det är meriterande om du har utbildning eller erfarenhet av försäljning, turism, glashistoria, eller motsvarande.
Vi ser att du är en lagspelare som tillsammans med arbetslaget arbetar kundfokuserat. Du har god förståelse för kundbehov, är serviceinriktad och lösningsorienterad, samt kan arbeta självständigt med dina arbetsuppgifter.
Språkkrav: Svenska och engelska flytande i tal och skrift. Tyska är meriterande. Ytterligare språkkunskaper är ett plus.
Datorkunskap: Ska kunna arbeta obehindrat i program såsom Office-paketet.
Kunskap i Enterprice, Citybreak och I-ticket är meriterande.
Placering: Kosta
Tjänsten utgår från: Visningsverksamheten på Orrefors Kosta Boda AB, Kosta Glasbruk.
Omfattning: Ferieanställning med möjlighet till extra timmar
Lön: Timlön enligt kollektivavtal
Tillträde: Rekrytering sker löpande.
Sista dag att ansöka är 31/3 2026 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: lina.nieminen@orrefors.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Orrefors Kosta Boda AB
(org.nr 556519-1300)
Stora Vägen 96 (visa karta
)
365 43 KOSTA Arbetsplats
Kosta Glasbruk Kontakt
Ansvarig för visningsverksamhet
Lina Nieminen lina.nieminen@orrefors.se 070-1610815 Jobbnummer
9706028