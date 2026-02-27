Guide för turistsäsong 2026
Fagersta ligger i norra Västmanland. Kommunen har en omfattande samverkan med närliggande kommuner. Det geografiska läget är mycket bra med närhet till ett stort befolkningsområde. I kommunen är vi idag cirka 13 100 invånare.
Välkommen till ett meningsfullt arbete och en arbetsplats där vi samarbetar för dem vi är till för utifrån kommunens gemensamma värdegrund; samarbete, trygghet, ansvar, respekt - STAR.
Hos oss har du möjlighet till bland annat friskvårdsbidrag och frikort till simhall, gym och utomhusbad.
Om arbetsplatsen - det här är vi!
I vår verksamhet står värdskap och service i centrum - vi söker dig som har förmågan att förstå vad våra besökare förväntar sig och att du kan överträffa deras förväntningar.
Näringslivsavdelningen söker personal som ska arbeta som guide på våra besöksmål i bland annat Ängelsberg och i Fagersta. Arbetet är omväxlande där man möter besökare i alla åldrar och har daglig kontakt med vår personal på avdelningen. Du kommer att vara en viktig person i organisationen eftersom du är kommunens ansikte utåt.
Ditt uppdrag
I Ängelsberg finns besöksmålet Oljeön, världens äldsta bevarade oljeraffinaderi. Oljeraffinaderiet byggdes 1875 och är idag ett museum, med visningssäsong maj-september. Som guide har du den ärofyllda uppgiften att, på ett entusiastisk och inspirerande sätt, berätta om Oljeöns fascinerande historia för besökare.
I Fagersta så ansvarar vi för Bruksmuseet som har samlat Fagerstas rika näringslivshistoria och berättelsen om dess brukssamhälle. I år har vi en ny utställning "Fagersta is still alive" som är delvis digitaliserat men som kommer att kompletteras med fördjupade kunskaps guidningar.
I arbetsuppgifterna ingår även att informera besökare om andra besöksmål och aktiviteter i närområdet. Arbetstiden är schemalagd, helgarbete förekommer.
Dina kvalifikationer och meriter
Vi söker dig som är positiv, utåtriktad och flexibel. Du är intresserad av historia och är bekväm med att träffa och prata med nya människor. Du har goda språkkunskaper i svenska. Eftersom vi även har utländska besökare ser vi helst att du har goda språkkunskaper i engelska, övriga språk är meriterande. Vi lägger stor vikt i att förmedla ett bra värdskap och bemötande till våra besökare, vi ser därför att du har erfarenhet av serviceyrket. Har du dessutom arbetat som guide tidigare är det meriterande. Du har körkort och tillgång till bil.
Vi eftersträvar en god åldersspridning och ser positivt på sökande ur alla åldrar. Vi strävar även efter att vara en arbetsplats som speglar samhällets mångfald.
Fagersta kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser gärna sökande med kunskaper i finska i tal och skrift.
