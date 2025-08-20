Guide
Experience Abisko söker en guide för kommande vintersäsong. Från mitten av november till slutet av mars.
Vi söker en positiv och social person som älskar att arbeta med människor.
Jobbet är huvudsakligen att leda våra guidade turer både med bil och snöskoter. Skoterkörkort är meriterande men ej ett krav, om du inte har skoterkort så ordnar vi en kurs för det.
Arbetsspråket är engelska, så flytande engelska är ett krav, alla andra språkkunskaper är meriterande.
Exakt hurdana turer vi erbjuder kan du se på vår hemsida.
Du behöver vara självgående och klara av att ta ansvar för gäster och leda grupper av turister på ett säkert sätt.
Erfarenhet inom serviceyrken är meriterande.
Om du känner att en vinter i Abisko är något för dig så skicka ett mail och berätta lite om dig själv, varför du är rätt person för jobbet och varför du vill jobba i Abisko. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
E-post: info@experienceabisko.com Arbetsgivare Experience Abisko AB
(org.nr 559441-7056)
Kalle Jons Väg 5 (visa karta
)
981 07 ABISKO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Jakob Rosenqvist info@experienceabisko.com Jobbnummer
9468193