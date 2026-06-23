Guest Service Agent - Clarion Hotel Umeå
Strawberry Services AB / Receptionistjobb / Umeå Visa alla receptionistjobb i Umeå
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About Clarion Hotel: Clarion Hotel® is not just a hotel chain; it's an immersive experience that combines Scandinavian hospitality with a touch of premium. Our team members are not merely employees; they are an integral part of the Clarion experience. We pride ourselves on delivering on personality, passion, and we always strive for perfection. Join us in shaping the future of hospitality! Clarion Hotel® is part of Strawberry.
Gör varje hotellvistelse till ett mästerverk
Hos oss på Clarion Hotel Umeå omdefinierar vi förstklassig hotell- och servicenäring med urban sofistikering, hög standard och en hotellatmosfär som både är vibrerande och välkomnande. Vi söker nu två receptionister som vet att varje oförglömlig hotellvistelse börjar med ett fantastiskt första intryck som följer med i varje gästinteraktion.
Som del av vårt Guest Service Team, som utgår från receptionen, kommer du att vara hjärtat i gästupplevelsen — genom att säkerställa att varje detalj är sömlös, från check-in till check-out och genom att skapa ett hotellområde som känns både personligt och förstklassigt. Du tillför energi, charm och ett genuint engagemang att se till att varje gäst känner sig värdesatt och inspirerad varje minut hos oss.Publiceringsdatum2026-06-23Arbetsuppgifter
Du utgår från receptionen som primär avdelning - alla gäster ska uppleva en välkomnande miljö och atmosfär!
Säkerställa att varje gästresa fungerar smidigt, från bokning och betalningar till hantering av gästförfrågningar
Vara hotellets gäster behjälpliga med frågor och önskemål före, under och efter deras vistelse.
Förkroppsliga Clarions kundlöfte om stil, kvalitet och energi i varje gästinteraktion, oavbruten leverans av högkvalitativ, personlig kundservice
Samarbeta med kollegor över olika avdelningar för att skapa en sömlös, högkvalitativ gästupplevelse
I Guest Service-teamet värdesätter vi ett nära samarbete - inte bara mellan avdelningar, utan också genom cross-work där möjligheten att arbeta över flera avdelningar finns, för att stärka helheten i vår serviceleverans
Vid anställning presenteras fullständig arbetsbeskrivning med mandat och förväntningar
Stämmer detta in på dig?
Du brinner för att leverera förstklassiga gästupplevelser som är fina, varma och oförglömliga
Du är anpassningsbar och trivs och växer i dynamiska arbetsmiljöer med högt tempo
Du har öga för varje detalj och vet hur förgylla det vardagliga till något extraordinärt fint
Arbetslivserfarenhet inom turism och kundservice är meriterande, men ditt förhållningssätt till och ditt engagemang för utmärkt kundservice är det som är avgörande
Inom Strawberry värdesätter vi mångfald. Olika bakgrund, erfarenheter och idéer skapar en unik och inspirerande arbetsmiljö.
För att stärka upp det befintliga teamet söker vi en lagspelare som bidrar till en dynamisk och inspirerande arbetsmiljö. Här är några viktiga kvaliteter:
Sprudlande entusiasm: En person som bidrar med glädje och en smittande energi, som får både kollegor och gäster att känna sig välkomna och upplyfta.
Energisk drivkraft: Någon som är proaktiv, tar initiativ och har en stark vilja att utvecklas och bidra till teamets framgångar.
Positiv anda: En optimistisk inställning som ser möjligheter istället för hinder, och som bidrar till en konstruktiv och stöttande atmosfär.
Samarbetsförmåga: En lagspelare som trivs med att arbeta tillsammans mot gemensamma mål och som aktivt bidrar till en god sammanhållning.
Lösningsorienterad: Förmågan att snabbt och effektivt hitta lösningar på utmaningar, med fokus på gästens bästa.
Varför bli en del av Clarion & Strawberry?
Hos oss på Clarion blir du en del av ett varumärke som kombinerar det bästa från urban stil och högsta kvalitet. Ett engagemang som även sträcker sig till vårt arbetsteam. Här kan läsa vad du kommer att kunna åtnjuta:
En inspirerande arbetsmiljö med högt tempo där dina insatser kommer att värdesättas
Möjligheter att avancera och utvecklas inom den dynamiska Strawberry-koncernen
Personalrabatter och särskilda vän- & familjepriser i våra 200+ hotell
Fyra extra hotellnätter varje år
25 % rabatt på mat och dryck vid våra restauranger och barer
Exklusiva priserbjudanden på kundupplevelser, resor, shopping och mycket mer
Anställningsvillkor:
Sysselsättningsgrad: 50-70%
Avdelning: Guest Service - du utgår från receptionen
Arbetstider: Varierande arbetstid, precis som det är på hotell - så både dag-,kvälls-samt helgarbete förekommer.
Lön: Enligt kollektivavtal.
Tillträde: Augusti / September 2026
Om Strawberry
Vi är Strawberry. Vi skapar tusentals upplevelser varje dag på våra mer än 245 hotell, 120 restauranger, 20 spa och mycket mer. Det är vårt team på 20 000 passionerade individer från över 166 olika länder som gör det möjligt. Strawberry är byggt på våra kärnvärden: energi, mod och entusiasm.
Redo att göra skillnad?
Stämmer detta in på dig? Vänta inte, skicka in din ansökan redan idag för att bli en del av vårt team och hjälpa till att skapa förstklassiga gästupplevelser med Clarion. Vi behandlar ansökningar löpande, så det är möjligt att en del av våra tjänster blir tillsatta innan sista ansökningsdatum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Strawberry Services AB
(org.nr 556828-7790)
903 26 UMEÅ Arbetsplats
Clarion Hotel Umeå Kontakt
Rekryterare
Andrea Corluka andrea.corluka@strawberry.se 0767723558 Jobbnummer
9974935