Gubbängsskolan söker speciallärare till mellanstadiet
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2026-06-24
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Arbetsplatsbeskrivning
Gubbängsskolan är en plats där tradition möter framtid. Här i Farsta stadsdel samlas omkring 700 elever från förskoleklass till årskurs 9 i en miljö som präglas av trygghet, nyfikenhet och lust att lära. Med legitimerade lärare, engagerad fritidspersonal och en tydlig vision – att vara en skola där alla vill utvecklas och får lust att lära sig mer – skapar vi en vardag fylld av både kontinuitet och kreativitet. Vi är en traditionell kommunal grundskola i Stockholms stad med allt det värdefulla som det står för.
Arbetsuppgifter
Som speciallärare/specialpedagog på Gubbängsskolan får du en central roll i vårt arbete för att skapa bästa möjliga förutsättningar för varje elev. Uppdraget sträcker sig över organisations-, grupp- och individnivå och innebär att du:
Planerar, genomför och följer upp stödundervisning för elever i behov av specialpedagogiskt stöd.
Dokumenterar och gör specialpedagogiska bedömningar som ligger till grund för rätt insatser och utveckling på både individ- och organisationsnivå.
Samarbetar nära med skolledning, lärare, övrig personal och elevhälsoteam för att skapa en helhetssyn kring elevernas behov. Som spec i mellanstadiet är du en del av vår lokala ledningsgrupp med arbetslagsledare och förstelärare.
För dialog med vårdnadshavare och externa aktörer för att säkerställa att stödet kring eleverna blir långsiktigt och hållbart.
Bidrar till det hälsofrämjande och förebyggande arbetet, där du växlar mellan helikopterperspektiv och detaljnivå för att se både mönster och individens behov.
Driver utveckling inom elevhälsans arbete och är en aktiv del i att skapa ett öppet arbetsklimat där vi lär och utvecklas tillsammans.Publiceringsdatum2026-06-24Kvalifikationer
Vi söker dig som med stort engagemang och ett genuint intresse för elevers lärande vill vara med och fortsätta vår utvecklingsresa på mellanstadiet. Vi söker dig som är behörig grundskolelärare med specialpedagogisk kompetens.
Du har goda ämneskunskaper i kärnämnen är med fördel nyfiken på hur vi skapar framgång för elever i behov även i NO och SO. Fokus framöver är bland annat att stärka vår kompetens i att möta elever med läs- och skrivsvårigheter och utveckla matematikundervisningen. Vår användning av digitala hjälpmedel ska stärkas ytterligare. Vi utvecklar även vårt arbete med kartläggningar i kärnämnen och analys av behoven på gruppnivå. Samtidigt fortsätter vi att bygga goda grundstrukturer gällande rutiner och samarbete inom stadiet för att möta alla elevers behov. Erfarenhet av ovannämna är meriterande.
Du är trygg i en nyckelroll på skolan med ett mycket viktigt uppdrag.
Du brinner för att hjälpa elever med särskilda behov att utvecklas och nå sin fulla potential.
Du gillar att undervisa och att skapa kreativa lektionsmoment.
Du har en stark samarbetsförmåga och trivs med att arbeta nära kollegor.
Du kan växla mellan helhetsperspektiv och detaljnivå och ser värdet i att kombinera dokumentation, handledning och undervisning. God analysförmåga är en viktig del i tjänsten.
Du är lösningsorienterad, nyfiken och vill bidra till att utveckla både verksamheten och dig själv. Erfarenhet av utvecklingsarbete är meriterande.
Du har lätt för att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och externa aktörer.
Hos oss får du möjlighet att arbeta i ett öppet arbetsklimat där vi stöttar varandra, delar kunskap och tillsammans bygger en skola där alla elever ges möjlighet att nå så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar.Kvalifikationer
Är legitimerad lärare med specialpedagogisk kompetens. Meriterande med bred behörighet i årskurs 4-6.
Har flera års erfarenhet av engagerat arbete i grundskolan och varit drivande i att utveckla undervisningen för alla elever.
Kommunicerar tydligt både muntligt och skriftligt.
Har digital kompetens och använder moderna verktyg i undervisning och dokumentation.
Är strukturerad och duktig i organisatoriska frågor, men kan också arbeta självständigt.Övrig information
Intervjuer kommer att inledas i augusti.
Bifoga din lärarlegitimation med ansökan.
Arbetsgivaren förbehåller sig rätten att se till personlig lämplighet i samband med tjänstetillsättningen. Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Tjänsten är en tillsvidaretjänst med tillträde enligt överenskommelse.
Vid intervju: visa upp utdrag från Brottsregistret.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
För att arbeta på våra skolor krävs att du uppvisar giltigt utdrag ur polisens belastningsregister och misstankeregister innan erbjudande av anställning.
Inom Utbildningsförvaltningen tillämpar vi individuell lönesättning reglerat av HÖK och Allmänna Bestämmelser (AB). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Gubbängsvägen 63 (visa karta
)
122 44 ENSKEDE Arbetsplats
Stockholms Stad Kontakt
Oscar Studeny oscar.studeny@edu.stockholm.se 072-2086407 Jobbnummer
9976838